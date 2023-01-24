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    Beşiktaş'ın Zajc transferine Ali Koç engeli

    Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’de forma giyen Sloven yıldız Miha Zajc’ı kadrosuna katmak istedi. Futbolcu bu teklife yeşil ışık yaksa da Kartal’ın transfer operasyonuna Ali Koç engeli çıktı.

    Zajc transferine Koç engeli
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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı takıma ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc transferinde kötü bir haber geldi.



    KOÇ TEKLİFİ REDDETTİ
    Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almadığı ifade edilen Miha Zajc için Beşiktaş resmi teklifini iletti. Ancak; Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç, 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakmadı ve ezeli rakiplerinden gelen bu transfer teklifini geri çevirdi.



    MIHA ZAJC DA İSTİYORDU
    2019'da Fenerbahçe'ye katılan ve Kanarya'nın daha önce Genoa ile Empoli'ye kiralık gönderdiği futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı biliniyordu. Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadı. 17 maçta 3 gol 1 asist üreten futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kartal, futbolcuyu yaz döneminde bedel ödemeden alabilecek.

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