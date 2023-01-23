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    • Spor
    • 23.01.2023 14:00
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    • 23.01.2023 14:15
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    Beşiktaş'ın yaz aşkı yeniden alevlendi: Jovane Cabral için teklif hazırlanıyor

    Transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, listede bulunan isimler için girişimlere başladı. Siyah beyazlıların sol kanat bölgesine takviye amacıyla, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Jovane Cabral için teklif vermeye hazırlandığı öğrenildi. 5 milyon Euro piyasa değeri olan 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’ın kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Yaz aşkı Cabral’da flaş gelişme

    Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ve Kayseri deplasmanlarında aldığı kritik galibiyetlerle şampiyonluk yarışında çok önemli bir adım attı.

    Şenol Güneş yönetiminde son 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçti.

    Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transfer edemediği yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    STOPERE GRAVILLON-TORMENA
    Francisco Montero'nun Alman ekibi Hamburg'a transferi sonrasında savunma hattında kontenjan açılmasının ardından yönetim, yeni stoper almak için çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş, Fransız ekibi Reims'ten Andreaw Gravillon'u satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlerde bulunuyor.

    24 yaşındaki Guadeloupe Milli Takım oyuncusu, sezon başında İnter'den Reims'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kartal'ın listesinde yer alan bir başka isim ise Braga forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena

    BOUPENDZA DA GÜNDEME GELDİ
    Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un takımdan ayrılması sonrasında kadrosuna eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kattı.

    Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldızın yanı sıra kanat-forvet takviyesi de yapmak istiyor. Bunun için arayışlarda olan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine eski Hataysporlu Aaron Boupendza da geldi.

        Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'da forma giyen yıldız oyuncunun transferi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ancak iki taraf arasındaki rakamsal farklılıklar nedeniyle transfer şimdilik beklemede.

        DJENEPO İÇİN İLK ADIMI ATTILAR
        Kara Kartal'ın transfer listesinde yer alan bir başka sol kanat oyuncusu ise İngiltere Ligi ekiplerinden Southampton'da forma giyen Moussa Djenepo. Beşiktaş yönetiminin 24 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Djenepo'nun menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi.

        17 MAÇTA 1 GOLE İMZA ATTI
        2019 yılından beri İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Djenepo, bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.

        2017 yılında Belçika ekibi Standart Liege'e 50 bin Euro'ya geçen başarılı futbolcu 2 yıl sonra ise Southampton'a 15.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 29 kez Mali Milli Takım forması giyen genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        CABRAL İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE
        Geçtiğimiz yaz adı Beşiktaş ile anılan Sporting Lizbonlu yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz devinin, 3 oyuncu için transfer teklifi beklediği ve bu oyuncular içinde ismi Beşiktaş ile anılan sol kanat oyuncusu Jovane Cabral'ın da olduğu iddia edildi.

            Portekiz medyasından Record'un haberine göre, Sporting Lizbon, Ricardo Esgaio, Rochinha ve Jovane Cabral'a kulüp arıyor.

            SADECE 3 MAÇTA GÖREV ALDI
            Siyah-Beyazlı yönetimin yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı yıldız sol kanat oyuncusu için yeni bir hamle yapacağı öğrenildi.

            2018 yılından beri Sporting Lizbon'da forma giyen ve 5 kez de Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasını terleten Cabral bu sezon sadece 3 lig maçında görev aldı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın yeniden kiralama teklifi yapabileceği iddia ediliyor.
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