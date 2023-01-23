Beşiktaş'ın yaz aşkı yeniden alevlendi: Jovane Cabral için teklif hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ve Kayseri deplasmanlarında aldığı kritik galibiyetlerle şampiyonluk yarışında çok önemli bir adım attı.
Şenol Güneş yönetiminde son 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçti.
Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transfer edemediği yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
STOPERE GRAVILLON-TORMENA
Francisco Montero'nun Alman ekibi Hamburg'a transferi sonrasında savunma hattında kontenjan açılmasının ardından yönetim, yeni stoper almak için çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş, Fransız ekibi Reims'ten Andreaw Gravillon'u satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlerde bulunuyor.
24 yaşındaki Guadeloupe Milli Takım oyuncusu, sezon başında İnter'den Reims'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kartal'ın listesinde yer alan bir başka isim ise Braga forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena…
BOUPENDZA DA GÜNDEME GELDİ
Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un takımdan ayrılması sonrasında kadrosuna eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kattı.
Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldızın yanı sıra kanat-forvet takviyesi de yapmak istiyor. Bunun için arayışlarda olan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine eski Hataysporlu Aaron Boupendza da geldi.