Beşiktaş'ın yaz aşkı yeniden alevlendi: Jovane Cabral için teklif hazırlanıyor

2017 yılında Belçika ekibi Standart Liege'e 50 bin Euro'ya geçen başarılı futbolcu 2 yıl sonra ise Southampton'a 15.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 29 kez Mali Milli Takım forması giyen genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

CABRAL İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yaz adı Beşiktaş ile anılan Sporting Lizbonlu yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz devinin, 3 oyuncu için transfer teklifi beklediği ve bu oyuncular içinde ismi Beşiktaş ile anılan sol kanat oyuncusu Jovane Cabral'ın da olduğu iddia edildi.