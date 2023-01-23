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    • Spor
    • 23.01.2023 19:03
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    • 23.01.2023 19:03
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    Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

    Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE
    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

    İLK 11'LER

    HangiKredi Ümraniyespor: (Muhtemel) Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi


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    Haberler Spor Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE
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