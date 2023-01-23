Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
HangiKredi Ümraniyespor: (Muhtemel) Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi
İLK 11'LER
HangiKredi Ümraniyespor: (Muhtemel) Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi