Sörloth attı, Sociedad seriye bağladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İspanya Ligi'nin 18. haftasında Real Sociedad deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Estadio de Vallcas'ta oynanan maçı Sociedad 2-0 kazanan taraf oldu. Karşılaşmada Sociedad'a 3 puanı getiren golleri 15. dakikada Alexander Sörloth ile 36. dakikada Ander Barrenetxea Muguruza kaydetti.
SKRINIAR PSG'YE GİDİYOR
PSG'NİN Inter'den stoper Milan Skriniar ile anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız ekibi PSG'nin, başarılı stoperi bu dönemde kadrosuna katmak için 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli düşündüğü kaydedildi. PSG, geçen yaz transfer döneminde de Skriniar'ı transfer etmek istemişti.
DEV MAÇTA SESSİZ SİNEMA!
İNGİLTERE Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool ile Chelsea golsüz berabere kaldı. Brentford ve Brighton'a deplasmanda yenilerek büyük bir şok yaşayan Liverpool, Anfield Road'ta konuk ettiği Chelsea'yi de geçemedi. Konuk ekibin 3. dakikada Havertz ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 29'a yükseltti. Chelsea'nin 100 milyon Euro'luk transferi Mykhaylo Mudryk ilk kez vitrine çıktı.
G.ANTEP FK- SİVAS ALANYA-KARAGÜMRÜK
SÜPER Lig'in 20. haftasında bugün Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor saat 13.30'da karşılaşacak. Maç öncesinde Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'ın 19, Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Alanyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük olacak.
CHELSEA'DEN 7.5 YILLIK KONTRAT
PREMIER Lig ekibi Chelsea, Hollanda'da PSV forması giyen Noni Madueke'yi renklerine bağladı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 7.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunduğu bildirildi. Chelsea bu transfer için kasasından yaklaşık 35 milyon Euro çıkardı. Madueke, PSV'de 80 maçta 20 gol attı.
RUSSEL RESMEN GALATASARAY'DA
G.SARAY Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Daron Russell'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Karadağ'ın Mornar ekibinde oynayan Russel, bu sezon 15 karşılaşmada 26.8 sayı, 3.7 ribaunt ve 7.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Russel, 1.5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı terletecek.
KARACABEY TEK GOLLE KAZANDI
TFF 2. Lig Kırmızı grupta dün iki maç oynandı. Karacabey Belediye evinde Uşakspor'u 1-0 yendi. Ankara Demirspor ise evinde Serik Belediye'yi 2-1 mağlup etti. 3. Lig'de sonuçlar: Orduspor-Çatalca: 1-0, Derince-Karşıyaka: 1-1, Bayrampaşa-Elazığ: 0-2, Kuşadası- Kestel: 2-2, Akhisar-Y.Bosna: 0-1, Tepecik-Erbaa: 1-2.
BANDIRMA FARKA KOŞTU
SPOR Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bandırma konuk ettiği Tuzla'yı 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Konuk takım 2'de Mata ile öne geçti. 13'te Fatih skoru eşitledi ve ilk yarı bu skorla bitti. Bandırma 69'da Sedat'ın golüyle 2-1 öne geçti. 71'de Manos farkı 2'ye çıkardı. 90'da bir kez daha sahne alan Manos skoru belirledi.
KARTAL, IGOR MİLİCİC İLE KANATLANDI
BEŞIKTAŞ Emlakjet, yeni koçu ve transferleriyle Konyaspor'u deplasmanda 77-60'lık skorla mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın çiçeği burnunda koçu Igor Milicic 4. maçında ilk galibiyetini almış oldu. Beşiktaş'ta Jordan Usher 19 sayı atarken, Konya'da ise Jarell Eddie 15 sayı ile takımı adına öne çıkan isim oldu.
EN ÇOK KAZANAN MANCHESTER CİTY
2021-22 sezonunda en çok kazanç sağlayan 20 kulübün toplam geliri, bir önceki döneme göre yüzde 13 arttı. Daha önce 8.2 milyar Euro olan bu miktar 9.2 milyar Euro olarak güncellendi. Deloitte tarafından açıklanan listenin zirvesinde ise 731 milyon Euro gelir elde eden Premier Lig ekibi Manchester City yer aldı.
20. HAFTANIN MVP'Sİ WADE BALDWİN OLDU
THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından, haftanın en değerli oyuncusu belli oldu. ALBA Berlin'e karşı 35 verimlilik puanı ile oynayan Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. 26 yaşındaki basketbolcu Maccabi Playtika Tel Aviv'in ALBA Berlin'e karşı 87-74 kazandığı maçta 33 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
SKRINIAR PSG'YE GİDİYOR
PSG'NİN Inter'den stoper Milan Skriniar ile anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız ekibi PSG'nin, başarılı stoperi bu dönemde kadrosuna katmak için 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli düşündüğü kaydedildi. PSG, geçen yaz transfer döneminde de Skriniar'ı transfer etmek istemişti.
DEV MAÇTA SESSİZ SİNEMA!
İNGİLTERE Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool ile Chelsea golsüz berabere kaldı. Brentford ve Brighton'a deplasmanda yenilerek büyük bir şok yaşayan Liverpool, Anfield Road'ta konuk ettiği Chelsea'yi de geçemedi. Konuk ekibin 3. dakikada Havertz ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 29'a yükseltti. Chelsea'nin 100 milyon Euro'luk transferi Mykhaylo Mudryk ilk kez vitrine çıktı.
G.ANTEP FK- SİVAS ALANYA-KARAGÜMRÜK
SÜPER Lig'in 20. haftasında bugün Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor saat 13.30'da karşılaşacak. Maç öncesinde Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'ın 19, Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Alanyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük olacak.
CHELSEA'DEN 7.5 YILLIK KONTRAT
PREMIER Lig ekibi Chelsea, Hollanda'da PSV forması giyen Noni Madueke'yi renklerine bağladı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 7.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunduğu bildirildi. Chelsea bu transfer için kasasından yaklaşık 35 milyon Euro çıkardı. Madueke, PSV'de 80 maçta 20 gol attı.
RUSSEL RESMEN GALATASARAY'DA
G.SARAY Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Daron Russell'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Karadağ'ın Mornar ekibinde oynayan Russel, bu sezon 15 karşılaşmada 26.8 sayı, 3.7 ribaunt ve 7.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Russel, 1.5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı terletecek.
KARACABEY TEK GOLLE KAZANDI
TFF 2. Lig Kırmızı grupta dün iki maç oynandı. Karacabey Belediye evinde Uşakspor'u 1-0 yendi. Ankara Demirspor ise evinde Serik Belediye'yi 2-1 mağlup etti. 3. Lig'de sonuçlar: Orduspor-Çatalca: 1-0, Derince-Karşıyaka: 1-1, Bayrampaşa-Elazığ: 0-2, Kuşadası- Kestel: 2-2, Akhisar-Y.Bosna: 0-1, Tepecik-Erbaa: 1-2.
BANDIRMA FARKA KOŞTU
SPOR Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bandırma konuk ettiği Tuzla'yı 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Konuk takım 2'de Mata ile öne geçti. 13'te Fatih skoru eşitledi ve ilk yarı bu skorla bitti. Bandırma 69'da Sedat'ın golüyle 2-1 öne geçti. 71'de Manos farkı 2'ye çıkardı. 90'da bir kez daha sahne alan Manos skoru belirledi.
KARTAL, IGOR MİLİCİC İLE KANATLANDI
BEŞIKTAŞ Emlakjet, yeni koçu ve transferleriyle Konyaspor'u deplasmanda 77-60'lık skorla mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın çiçeği burnunda koçu Igor Milicic 4. maçında ilk galibiyetini almış oldu. Beşiktaş'ta Jordan Usher 19 sayı atarken, Konya'da ise Jarell Eddie 15 sayı ile takımı adına öne çıkan isim oldu.
EN ÇOK KAZANAN MANCHESTER CİTY
2021-22 sezonunda en çok kazanç sağlayan 20 kulübün toplam geliri, bir önceki döneme göre yüzde 13 arttı. Daha önce 8.2 milyar Euro olan bu miktar 9.2 milyar Euro olarak güncellendi. Deloitte tarafından açıklanan listenin zirvesinde ise 731 milyon Euro gelir elde eden Premier Lig ekibi Manchester City yer aldı.
20. HAFTANIN MVP'Sİ WADE BALDWİN OLDU
THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından, haftanın en değerli oyuncusu belli oldu. ALBA Berlin'e karşı 35 verimlilik puanı ile oynayan Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. 26 yaşındaki basketbolcu Maccabi Playtika Tel Aviv'in ALBA Berlin'e karşı 87-74 kazandığı maçta 33 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.