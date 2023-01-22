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Haberler Spor Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 20. hafta maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Icardi ve Antalyaspor'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

22.01.2023 10:34 - Son Güncelleme: 22.01.2023 10:34
Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

ERMAN TOROĞLU - ZEKASI DA SÜPER
90 dakika boyunca Antalyaspor, Galatasaray'a teslim olmadı. Elinden geldiği müddetçe iyi mücadele ettiler. Kolay değil bu kadar seyircinin önünde hele bir de rakibin Galatasaray olunca. Sarı-kırmızılılar ilk yarı çok etkili futbol oynamadılar. Hani o beklenilen hareketleri yapamadılar. Çünkü Antalyaspor onlara bu imkanı vermedi. Alanları iyi kapattılar. Çabuk çıktılar. Galatasaray defansına zor anlar yaşattılar.

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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Galatasaray'ın iki büyük silahı var. Biri Muslera, biri Icardi. Atan ve tutan misali. Icardi yine müthiş bir gol attı. Adam ayaklarına da hakim, kafasına da... Yalnız kafanın o vuruşu değil içindeki zekası da mükemmel. Hem rakipten önce düşünüyor hem de kendi arkadaşlarından.

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Tabii rakibi bir kenara bırakalım kendi arkadaşları onun ne istediğini bazen anlayamıyorlar. Bu onu sinirlendiriyor. Bunu hissediyorsunuz ama herhalde o da diyor ki "Ne yapalım şartlar bu". Yanında kendi ayarında 3-4 futbolcu olsa Icardi çok daha faydalı olur.

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Antalyaspor 5 eksikle sahaya çıktı. Eksik oyuncuları da bayağı iyi oyuncular. Ama bir oyun şekilleri, oyun planları var. Düşme hattında olmayı hak etmeyen bir takım. Ama futbol bu. Puan cetvelinde buralarda mücadele edersen işin kolay olmaz. Rahat hareket edemezsin.

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Hakem Ali Şansalan'a fazla bir iş düşmedi. Bazı pozisyonları iyi devam ettirdi ama sonlara doğru sık sık düdük çaldı. Nedeni basit: Fizik olarak tam hazır değil. Koşamayınca oyunu durduruyor. Bu da skoru önde tutan takımın işine geliyor tabii ki.

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