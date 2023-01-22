Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 20. hafta maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Icardi ve Antalyaspor'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
ERMAN TOROĞLU - ZEKASI DA SÜPER
90 dakika boyunca Antalyaspor, Galatasaray'a teslim olmadı. Elinden geldiği müddetçe iyi mücadele ettiler. Kolay değil bu kadar seyircinin önünde hele bir de rakibin Galatasaray olunca. Sarı-kırmızılılar ilk yarı çok etkili futbol oynamadılar. Hani o beklenilen hareketleri yapamadılar. Çünkü Antalyaspor onlara bu imkanı vermedi. Alanları iyi kapattılar. Çabuk çıktılar. Galatasaray defansına zor anlar yaşattılar.
Galatasaray'ın iki büyük silahı var. Biri Muslera, biri Icardi. Atan ve tutan misali. Icardi yine müthiş bir gol attı. Adam ayaklarına da hakim, kafasına da... Yalnız kafanın o vuruşu değil içindeki zekası da mükemmel. Hem rakipten önce düşünüyor hem de kendi arkadaşlarından.
Antalyaspor 5 eksikle sahaya çıktı. Eksik oyuncuları da bayağı iyi oyuncular. Ama bir oyun şekilleri, oyun planları var. Düşme hattında olmayı hak etmeyen bir takım. Ama futbol bu. Puan cetvelinde buralarda mücadele edersen işin kolay olmaz. Rahat hareket edemezsin.