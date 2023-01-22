Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Mauro Icardi yorumu: Arkadaşları onu anlamıyor

Tabii rakibi bir kenara bırakalım kendi arkadaşları onun ne istediğini bazen anlayamıyorlar. Bu onu sinirlendiriyor. Bunu hissediyorsunuz ama herhalde o da diyor ki "Ne yapalım şartlar bu". Yanında kendi ayarında 3-4 futbolcu olsa Icardi çok daha faydalı olur.