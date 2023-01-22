Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Matias Vina'ya Premier Lig'den talip

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı futbolcu Matias Vina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 25 yaşındaki sol bek oyuncusuna İngiltere'den bir talip çıktı. Peki Vina hangi takıma transfer olacak, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştü mü? İşte Vina transferinde son durum ve tüm detaylar...
MOURINHO'NUN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Futbol kariyerine İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da devam eden Matias Vina, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düşen futbolculardan biri oldu.
4 MAÇTA 11'DE OYNADI
Bu sezon Roma'da toplam 7 maçta 299 dakika süre alabilen ve sadece 4 maçta ilk 11'de kullanılan Vina, İtalyan devindeki şansının sınırlı olduğunun farkında.