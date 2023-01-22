Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Matias Vina'ya Premier Lig'den talip

FOLEY DÜĞMEYE BASTI

İddiaya göre; Bournemouth'un yeni Amerikalı sahibi Bill Foley, futbolcunun kadroya dahil edilmesi için harekete geçti. Bu doğrultuda Roma'ya kiralama teklifi yapıldığı ve önümüzdeki günlerde Vina transferinde sıcak gelişmeler olabileceği ifade edildi.

MATHIAS VINA NASIL BİR OYUNCU?

Hem Uruguay hem de İtalya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki futbolcu, sol ayağını iyi kullanmasıyla biliniyor. Sol bek, sol açık ve ihtiyaca göre stoper mevkilerinde oynayabilen futbolcu, 8 Ağustos 2021'den beri Roma'da görev alıyor.