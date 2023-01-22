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    • Spor
    • 22.01.2023 12:34
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    • 22.01.2023 12:45
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    Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Matias Vina'ya Premier Lig'den talip

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transferde de savaş çıktı. Roma'da forma giyen Uruguaylı Matias Vina transferinde ezeli rakiplere İngiltere'den kötü haber geldi. Jose Mourinho'nun gözünden düşen ve ayrılması beklenen Vina için Bournemouth'un da devreye girdiği iddia edildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    ÖZEL | G.Saray ve Fener peşindeydi! Başka talip çıktı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı futbolcu Matias Vina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 25 yaşındaki sol bek oyuncusuna İngiltere'den bir talip çıktı. Peki Vina hangi takıma transfer olacak, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştü mü? İşte Vina transferinde son durum ve tüm detaylar...

    MOURINHO'NUN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
    Futbol kariyerine İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da devam eden Matias Vina, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düşen futbolculardan biri oldu.

    4 MAÇTA 11'DE OYNADI
    Bu sezon Roma'da toplam 7 maçta 299 dakika süre alabilen ve sadece 4 maçta ilk 11'de kullanılan Vina, İtalyan devindeki şansının sınırlı olduğunun farkında.

        ROMA'DAN AYRILMAYA SICAK
        Futbolcu, Roma'dan ayrılmaya ve daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

        İNGİLTERE'DEN TALİP ÇIKTI
        Matias Vina'ya Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgi gösterdiği iddiaları devam ederken, İngiliz basını futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.

        BOURNEMOUTH, KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPTI
        Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Bournemouth, Uruguaylı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        FOLEY DÜĞMEYE BASTI
        İddiaya göre; Bournemouth'un yeni Amerikalı sahibi Bill Foley, futbolcunun kadroya dahil edilmesi için harekete geçti. Bu doğrultuda Roma'ya kiralama teklifi yapıldığı ve önümüzdeki günlerde Vina transferinde sıcak gelişmeler olabileceği ifade edildi.

        MATHIAS VINA NASIL BİR OYUNCU?
        Hem Uruguay hem de İtalya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki futbolcu, sol ayağını iyi kullanmasıyla biliniyor. Sol bek, sol açık ve ihtiyaca göre stoper mevkilerinde oynayabilen futbolcu, 8 Ağustos 2021'den beri Roma'da görev alıyor.

            VINA'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
            Kulübü Roma ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Vina'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 1.80 boyundaki futbolcuya 2021 yılında ise 12 milyon euro değer biçiliyordu.

            *Matias Vina'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            BREZİLYA'DA PARLADI
            Kariyerine ülkesi Uruguay'ın Montevideo ekibinde başlayan Vina daha sonra Brezilya ekibi Palmeiras'a transfer oldu. 2021 yılında Palmeiras'ta 25 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, Roma'nın teklif ile kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Geçen sezon Roma'da 37 maçta 2 asist üreten Vina bu sezon ise istediği gibi bir dönem geçiremiyor.

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