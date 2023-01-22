Arda Güler bombası! Fenerbahçe yeni sözleşme imzalıyor...





Sezon sonuna kadar bu sürenin doldurulması çok zor bir ihtimaldi. Bu maddenin ortadan kaldırılacak olması hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarları fazlasıyla rahatlatacak.



Arda Güler hem ligde oynanan Gaziantep deplasmanında hem de kupadaki Çaykur Rize maçında orta koyduğu performansla bir kez daha Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmuştu.