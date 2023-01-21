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    • Spor
    • 21.01.2023 19:46
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    • 21.01.2023 19:46
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    Torino'da Emirhan İlkkan gerçeği! Genç oyuncu forma için hazır

    Geçtimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun yolunu tutan Emirhan İlkkan, yeni takımdan uzun süreler bulamadı. Genç oyuncu, Beşiktaş'tan erken ayrıldığı ve sonrasında forma şansı bulamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Emirhan'ın forma şansı bulamama nedeninin uzun süredir yaşadığı sakatlığı olduğu belirtilirken, takımla çalışmalara başlayan orta saha oyuncusunun İtalyan futboluna uyum konusunda büyük bir mesafe kattettiği ve hocasından forma beklediği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Emirhan İlkkan gerçeği

    Beşiktaş altyapısından yetişen ve İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Çizme'ye uyum sürecini aşma konusunda önemli adımlar attı. Futbolcunun son durumu ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr açıklıyor.

    AVRUPA HAYALİ İÇİN AYRILDI
    Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, "Avrupa'da futbol oynama hayalim" var diyerek Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmış ve bu ayrılık çokça konuşulmuştu. Kara Kartal'ın yetkilileri, genç yeteneği kadrosunda tutamadığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

    ÇEBİ'NİN ELEŞTİRİLERE CEVABI
    Siyah-Beyazlılar'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, "Zorla güzellik olmaz. Kalmak istemedi Emirhan. Yalvaracak, sert tavır koyacak halimiz yok. Aynı ücreti verelim dedik. 'Yok orada oynamak istiyorum' dedi. Son bir yılda birçok oyuncu çıkardık. Yapılan eleştirileri art niyetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'A NE KADAR PARA KAZANDIRDI?
    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Emirhan İlkhan'dan kulübüne kasasına giren rakam da açıklanmıştı. Borsaya yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 euro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır" denilmişti.

        HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI
        Futbol kariyerine İtalya'da devam eden Emirhan İlkhan, bu sezon sadece 4 maçta 86 dakika süre alabildi. Bunda sakatlıkların ve Torino teknik patronunun da etkisi oldu. Hatırlanacağı üzere Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Torino, hazırlık maçında Cremonese ile karşılaşmış ve Emirhan maçın 30. dakikasında sakatlanmıştı.

        SAKATLIK DURUMU
        Emirhan İlkhan'ın aşil tendodundan sakatlandığı ve koltuk değneği kullandığı gündeme gelmişti. TAKVİM'in İtalyan ekibine yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; futbolcunun topuğunda bir yarık oluştu. Genç yıldızın tendon ile topuğu arasındaki bölüme dikiş atıldığı bildirildi. Emirhan şu anda takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlamış durumda.

        İTALYANCA DERSLER İYİ GİDİYOR
        Öte yandan Emirhan İlkhan, Avrupa'da uzun yıllar kalmak istiyor. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı gündeme gelen futbolcu, İtalyanca özel dersler almaya devam ediyor. Başlangıçta dil konusunda problem yaşayan Emirhan, şu anda takım arkadaşları ile saha içinde İtalyanca rahatlıkla iletişim kurabiliyor. İlk 11'de düzenli oynamak isteyen futbolcu, ilerleyen dönemde İtalyanca röportaj verecek seviyeye gelmek istiyor.

            FORMA BEKLİYOR
            Emirhan İlkhan, Torino'daki adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmak için yoğun bir mücadelenin içinde. Hırvat çalıştırıcı Ivan Juric, Emirhan İlkhan'ın çalışmalarından memnun. Ancak; Torino teknik patronu Emirhan'a ilk 11'e girebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Emirhan, hem eksiklerini kapatmak hem de fiziksel açıdan da daha iyi seviyeye gelebilmek için önceden belirlenen plana da sadık kalmış durumda.

            TOLGAY ARSLAN'DAN EMİRHAN YORUMU
            Bu arada Emirhan İlkhan, Serie A'da oynayan Türk futbolcularla da iletişim halinde. İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, TAKVİM'e geride bıraktığımız haftalarda çok özel açıklamalar yapmıştı.

            Arslan, "Emirhan İlkhan ile rakip olduğumuz maçtan sonra konuştuk. Onu evime de davet ettim. Kaliteli bir futbolcu. Buraya iyi adapte olacağını ve İtalya Ligi'nde adından söz ettireceğine inanıyorum" demişti.
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                Haberler Spor Torino'da Emirhan İlkkan gerçeği! Genç oyuncu forma için hazır
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