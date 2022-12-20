Tolgay Arslan, TAKVİM’e konuştu: İsmail ve Ferdi hemen gelsin





FERDİ VE İSMAİL'E TAVSİYE VERDİ...

Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Tolgay, "Kim, İtalya'da iyi bir hava yakaladı. Napoli'de onu çok seviyorlar. Dünya devleriyle anılması normal. Ferdi ve İsmail'in yerinde olsam Avrupa'dan teklif geldiğinde teklifi düşünürüm. Fenerbahçe büyük bir camia. Ama Napoli ve Inter gibi camialardan bahsediyoruz. Eğer teklif varsa hiç düşünmeden İtalya'ya gelsinler" diye konuştu.