Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün yerden ortasında kale önünde Keny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.