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    • Spor
    • 21.01.2023 19:21
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    • 21.01.2023 19:21
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    Medipol Başakşehir uzatmalarda güldü | Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3

    Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 16 yaşındaki sol beki Yasin Özcan'ın 16'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 48'inci dakikada Aleksic attığı skora denge getirdi. 90+9'uncu dakikada Deniz Türüç penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. 90+11'inci dakikada Szysz attığı golle skoru belirledi.

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    Başakşehir uzatmalarda güldü

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

    29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün yerden ortasında kale önünde Keny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

    42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.



        48. dakikada sol taraftan Serdar Gürler'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Aleksic topla buluştu. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-1

        57. dakikada ceza yayı sağ tarafından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.

        66. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.

            77. dakikada sağ taraftan Tirpan'ın ortasında sol tarafta Ahmet Engin ön direğe indirdi. Bahoken'in ön direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

            90+5. dakikada sol kanattan Serdar Gürler'in içeri çevirdiği topa Szysz kafa vuruşunu yaptı. Ben Ouannes'in elle müdahalesi sonucu hakem Turgut Doman VAR'a danışarak penaltıya hükmetti.

            90+9. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

                90+11. dakikada Keny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'İn vuruşunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Szysz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

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