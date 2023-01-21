Beşiktaş altyapısından yetişen ve İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Çizme'ye uyum sürecini aşma konusunda önemli adımlar attı. Futbolcunun son durumu ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr açıklıyor.

AVRUPA HAYALİ İÇİN AYRILDI

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, "Avrupa'da futbol oynama hayalim" var diyerek Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmış ve bu ayrılık çokça konuşulmuştu. Kara Kartal'ın yetkilileri, genç yeteneği kadrosunda tutamadığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.