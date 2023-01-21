Beşiktaş altyapısından yetişen ve İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Çizme'ye uyum sürecini aşma konusunda önemli adımlar attı. Futbolcunun son durumu ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr açıklıyor.
AVRUPA HAYALİ İÇİN AYRILDI
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, "Avrupa'da futbol oynama hayalim" var diyerek Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmış ve bu ayrılık çokça konuşulmuştu. Kara Kartal'ın yetkilileri, genç yeteneği kadrosunda tutamadığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.
ÇEBİ'NİN ELEŞTİRİLERE CEVABI
Siyah-Beyazlılar'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, "Zorla güzellik olmaz. Kalmak istemedi Emirhan. Yalvaracak, sert tavır koyacak halimiz yok. Aynı ücreti verelim dedik. 'Yok orada oynamak istiyorum' dedi. Son bir yılda birçok oyuncu çıkardık. Yapılan eleştirileri art niyetli buluyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A NE KADAR PARA KAZANDIRDI?
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Emirhan İlkhan'dan kulübüne kasasına giren rakam da açıklanmıştı. Borsaya yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 euro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır" denilmişti.