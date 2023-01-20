Valencia’nın kafa golü turu Fenerbahçe’ye getirdi





ARDA GÜLER'DEN ALKIŞ ALAN PERFORMANS

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı. 17 yaşındaki yıldız 78 gün sonra ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, asisti yapan Arda 65'te yerini Emre Mor'a bırakırken uzun süre ayakta alkışlandı.



PERES 4 AY SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yaklaşık 4 ay sonra sahalara döndü. Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlık geçirmişti.



MIHA ZAJC HER KULVARDA ATIYOR

Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maça ilk 11'de başlayan ve Çaykur Rizespor'a karşı 12. dakikada takımını öne geçiren Zajc ilginç bir istatistiğe imza attı. Sloven yıldız ligde Adana Demir ve UEFA Avrupa Lig'nde Rennes maçından sonra kupada da skor üretti.