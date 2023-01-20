Valencia’nın kafa golü turu Fenerbahçe’ye getirdi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 89. dakikada buduğu golle 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. 12. dakikada sağ kanatta topu alan Arda Güler, rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını çıkardı.
Miha Zajc, bu topa gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 26'da Ronaldo'nun soldan kullandığı serbest vuruşta Sinan Osmanoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 57'de kullanılan serbest vuruşta Lincoln'un pasında topu alan Zajc'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Zafer topu kornere çeldi. 77'de Ferdi'nin sol kanattan ortasında Emre Mor'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 88. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 89'da sağ kanattan Emre Mor'un ortasında arka direkte Valencia kafa vuruşuyla ağlara yolladı ve takımına turu getirdi.
ARDA GÜLER'DEN ALKIŞ ALAN PERFORMANS
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı. 17 yaşındaki yıldız 78 gün sonra ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, asisti yapan Arda 65'te yerini Emre Mor'a bırakırken uzun süre ayakta alkışlandı.
PERES 4 AY SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yaklaşık 4 ay sonra sahalara döndü. Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlık geçirmişti.
MIHA ZAJC HER KULVARDA ATIYOR
Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maça ilk 11'de başlayan ve Çaykur Rizespor'a karşı 12. dakikada takımını öne geçiren Zajc ilginç bir istatistiğe imza attı. Sloven yıldız ligde Adana Demir ve UEFA Avrupa Lig'nde Rennes maçından sonra kupada da skor üretti.
BİR SOL BEK ALMAK İSTERDİM
JORGE Jesus maçın ardından yaptğı açıklamada,"Taraftarımız ve takımımız 90 dakika boyunca öz güvenli ve sakindi. Son dakikada golü bulup tur atladık. Bu turnuvada da genel hedefimiz finale çıkmak" dedi. Jesus transferle ilgili "Takımımıza bir sol bek almak isterdim ancak şu an bu mümkün mü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura önümüzdeki günlerde çekilecek.
Sivasspor
Kayserispor
Galatasaray
Başakşehir
Ankaragücü
Trabzonspor
Gaziantep
Fenerbahçe