Kanarya ZTK'da adını çeyrek finale yazdırdı! Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU- ÖZET İZLE)

8 MAÇA 11'DE BAŞLAYAN ZAJC, HER KULVARDA GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da golle buluştu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve attığı 9 golle dikkati çeken 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre bakımından geçen senenin çok gerisinde kaldı.

Yeterince forma bulamamasına rağmen oynadığı maçlarda gol yollarında etkili bir görüntü sergileyen Zajc, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada gol atmayı başardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maça ilk 11'de başlayan ve Çaykur Rizespor'a karşı 12. dakikada takımını öne geçiren golü atan Zajc, ligde Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rennes'e karşı gol atmayı başarmıştı.