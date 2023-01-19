Kanarya ZTK'da adını çeyrek finale yazdırdı! Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU- ÖZET İZLE)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada Arda Güler'in pasında Miha Zajc'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda da rakip yarı sahada görülen Fenerbahçe, pozisyonlar bulmasına rağmen uzun süre gol atmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, aradığı golü ise 89. dakikada buldu. Emre Mor'un ortasında Valencia'nın 89. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura çıktı.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ İZLE
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
12. dakikada sağ kanattan Arda Güler'in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
ÇAYKUR RİZESPOR'UN GOLÜNÜ İZLE
26. dakikada Ronaldo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ İZLE
89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
ARDA, AYAKTA ALKIŞLANDI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı.
17 yaşındaki yıldız oyuncu, 78 gün sonra takımıyla ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.
Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, rakibine şık bir çalım atarak pozisyonu hazırlayan isim olan Arda, Kadıköy'de uzun süre ayakta alkışlandı.
Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında alkışlanırken, golde sonra uzun süre lehine tezahürat yapıldı.
Arda, maçın 65. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.