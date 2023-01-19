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    • Spor
    • 19.01.2023 19:33
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    • 19.01.2023 22:49
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    Kanarya ZTK'da adını çeyrek finale yazdırdı! Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU- ÖZET İZLE)

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçın son dakikalarında Valencia ile 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Kanarya kupada çeyrek finale adını yazdıran takım oldu. Maçın özeti ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kanarya evinde turladı!

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada Arda Güler'in pasında Miha Zajc'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

    İkinci yarıda da rakip yarı sahada görülen Fenerbahçe, pozisyonlar bulmasına rağmen uzun süre gol atmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, aradığı golü ise 89. dakikada buldu. Emre Mor'un ortasında Valencia'nın 89. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura çıktı.

    FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ İZLE


    MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
    12. dakikada sağ kanattan Arda Güler'in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

    ÇAYKUR RİZESPOR'UN GOLÜNÜ İZLE


    26. dakikada Ronaldo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


    37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

    FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ İZLE


    89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

    Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    ARDA, AYAKTA ALKIŞLANDI
    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı.

    17 yaşındaki yıldız oyuncu, 78 gün sonra takımıyla ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.

    Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, rakibine şık bir çalım atarak pozisyonu hazırlayan isim olan Arda, Kadıköy'de uzun süre ayakta alkışlandı.

    Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında alkışlanırken, golde sonra uzun süre lehine tezahürat yapıldı.

    Arda, maçın 65. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

        8 MAÇA 11'DE BAŞLAYAN ZAJC, HER KULVARDA GOL ATTI
        Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da golle buluştu.

        Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve attığı 9 golle dikkati çeken 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre bakımından geçen senenin çok gerisinde kaldı.

        Yeterince forma bulamamasına rağmen oynadığı maçlarda gol yollarında etkili bir görüntü sergileyen Zajc, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada gol atmayı başardı.

        Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maça ilk 11'de başlayan ve Çaykur Rizespor'a karşı 12. dakikada takımını öne geçiren golü atan Zajc, ligde Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rennes'e karşı gol atmayı başarmıştı.

        SAMUEL DEVAM EDEMEDİ
        Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tamamlayamadı.

        Müsabakanın 79. dakikasında kendisini yere bırakan oyuncu, sahada tedavi edildi ve değişiklik kararı verildi.

        Osayi-Samuel, maçın 81. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

        VALENCİA YİNE ATTI
        Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

        Ligde 15 golle gol krallığında zirvede bulunan Ekvadorlu santrfor, Avrupa'da da 2 gol bulmuştu.

        Valencia, Çaykur Rizespor karşısında takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı ve tüm kulvarlarda bu sezon 18. golünü kaydetti.

            PERES SAHALARA DÖNDÜ
            Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

            Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

            Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.

            Avrupa'da 4, kupada 1, ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından Çaykur Rizespor müsabakasında forma giydi.

            Stat: Ülker

            Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal

            Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 81 Arao), Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 65 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek, Zajc, Rossi (Dk. 81 Batshuayi), Arda Güler (Dk. 65 Emre Mor), King (Dk. 90+8 Peres), Valencia

            Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Papa, Eren Emre Aydın (Dk. 70 Azubuike), Sefa Yılmaz, Benhur Keser (Dk. 90 Olawoyin), Mendes, Deniz Hümmet (Dk. 90 Miya)

            Goller: Dk. 12 Zajc, Dk. 89 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 26 Sinan Osmanoğlu (Çaykur Rizespor)

            Sarı kartlar: Dk. 56 Mithat Pala, Dk. 73 Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)

            FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
            Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ile Emrah Ünal üstlendi. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ve şifresiz yayınlandı.

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