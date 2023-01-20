20. haftanın açılışı Adana’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Adana Demirspor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Adana ekibi haftaya 33 puan ile 4. sırada girerken, Giresunspor ise 20 puan ile 11. sırada yer alıyor.
NEWCASTLE, KARİUS İLE SÖZLEŞME UZATTI
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Karius daha önce Union Berlin, Beşiktaş, Liverpool ve Mainz formalarını giymişti. 29 yaşındaki kaleci, "Newcastle United benim için doğru bir adres. Burada olduğum için mutluyum" dedi.
SAMET AKAYDIN'IN YERİNE MERT ÇETİN
Futbol kariyerine İtalyan ekibi Hellas Verona'da devam eden Yıldırım Mert Çetin, yeniden Türkiye'ye döndü. Adana Demirspor 26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşırken, kontratta satın alma opsiyonu olduğu da ifade edildi. Mert Çetin, "Avrupa hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum" şeklinde konuştu.
G.SARAY, DEE BOST İLE YOLLARI AYIRDI
GALATASARAY NEF forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu kurucu Dee Bost, kariyerine artık Fransa'nın Asvel ekibinde devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, 2021-2022 sezonu başından itibaren forma giyen tecrübeli basketbolcu için bir veda mesaj yayınlarken, bundan sonraki kariyerinde de başarı diledi.
ANTEP PENALTILARLA TURLADI
ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 biten maçta Gaziantep FK, Konyaspor'u penaltı atışlarında 7-6 yenerek çeyrek finale yükseldi. 108'de Mustafa attığı golle Antep'i öne geçirdi. 120+2'de Konya Guilherme ile penaltı kaçırdı. 120+4'te Diouf attığı golle maçı penaltılara götürdü. Penaltı atışlarını 7-6 kazanan evsahibi son 8'e adını yazdı.
ALEXANDRU EPUREANU ARTIK ÜMRANİYE'DE
BAŞAKŞEHİR, 36 yaşındaki Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ümraniyespor, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.
ZDRAVKO DİMİTROV SAKARYASPOR'DA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bulgar kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Spartak Varna forması giyen kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
BREZİLYA'NIN HEDEFİNDE CARLO ANCELOTTİ VAR
BREZILYA basını milli takıma hoca arayan Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti ile İspanya'da bir görüşme yapmak istediği iddiasında bulundu. İspanyol kulübü ile bu sezon 26 maçta 2.31 puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik direktörün Real ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.
ANTALYA LEİTE'Yİ TRANSFER ETTİ
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Benfica'nın 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Helton Leite ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. 1.96 boyundaki tecrübeli eldiven bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Leite'nin lisans işlemlerin yetişmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.
NEWCASTLE, KARİUS İLE SÖZLEŞME UZATTI
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Karius daha önce Union Berlin, Beşiktaş, Liverpool ve Mainz formalarını giymişti. 29 yaşındaki kaleci, "Newcastle United benim için doğru bir adres. Burada olduğum için mutluyum" dedi.
SAMET AKAYDIN'IN YERİNE MERT ÇETİN
Futbol kariyerine İtalyan ekibi Hellas Verona'da devam eden Yıldırım Mert Çetin, yeniden Türkiye'ye döndü. Adana Demirspor 26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşırken, kontratta satın alma opsiyonu olduğu da ifade edildi. Mert Çetin, "Avrupa hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum" şeklinde konuştu.
G.SARAY, DEE BOST İLE YOLLARI AYIRDI
GALATASARAY NEF forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu kurucu Dee Bost, kariyerine artık Fransa'nın Asvel ekibinde devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, 2021-2022 sezonu başından itibaren forma giyen tecrübeli basketbolcu için bir veda mesaj yayınlarken, bundan sonraki kariyerinde de başarı diledi.
ANTEP PENALTILARLA TURLADI
ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 biten maçta Gaziantep FK, Konyaspor'u penaltı atışlarında 7-6 yenerek çeyrek finale yükseldi. 108'de Mustafa attığı golle Antep'i öne geçirdi. 120+2'de Konya Guilherme ile penaltı kaçırdı. 120+4'te Diouf attığı golle maçı penaltılara götürdü. Penaltı atışlarını 7-6 kazanan evsahibi son 8'e adını yazdı.
ALEXANDRU EPUREANU ARTIK ÜMRANİYE'DE
BAŞAKŞEHİR, 36 yaşındaki Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ümraniyespor, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.
ZDRAVKO DİMİTROV SAKARYASPOR'DA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bulgar kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Spartak Varna forması giyen kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
BREZİLYA'NIN HEDEFİNDE CARLO ANCELOTTİ VAR
BREZILYA basını milli takıma hoca arayan Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti ile İspanya'da bir görüşme yapmak istediği iddiasında bulundu. İspanyol kulübü ile bu sezon 26 maçta 2.31 puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik direktörün Real ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.
ANTALYA LEİTE'Yİ TRANSFER ETTİ
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Benfica'nın 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Helton Leite ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. 1.96 boyundaki tecrübeli eldiven bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Leite'nin lisans işlemlerin yetişmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.