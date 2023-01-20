Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile ilgili şoke eden iddia

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmayan Serdar Aziz hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Serdar Aziz, Gaziantep deplasmanında yerine Samet Akaydın'ın oynatılmasından dolayı teknik direktör Jorge Jesus ve teknik ekibe karşı tavır yaptı. Serdar'ın bu tavrından rahatsız olan Jesus da Serdar'ı kupadaki Çaykur Rize maçı kadrosuna almadı. İddiaların bu şekilde olmasına karşın durumun ne derecede ciddi olduğunun önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
FENER'E İSRAİL'DEN TÜRK SAVUNMACI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin İsrailli oyuncu Maor Yashilirmak'ı İstanbul'a getireceği iddia edildi. FC Ashdod'da forma giyen ve Türk pasaportu da olan 18 yaşındaki stoper ilk etapta alt yaş kategorilerinde oynatılacak.
FENER'E İSRAİL'DEN TÜRK SAVUNMACI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin İsrailli oyuncu Maor Yashilirmak'ı İstanbul'a getireceği iddia edildi. FC Ashdod'da forma giyen ve Türk pasaportu da olan 18 yaşındaki stoper ilk etapta alt yaş kategorilerinde oynatılacak.