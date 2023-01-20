Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı! Fişeği atan F.E.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların olaydan bir gün önce WhatsApp grubundan maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü ve görev dağılımı gerçekleştirdikleri bilgisi yer aldı.
D.D. ve K.E'nin patlayıcı-yanıcı malzemeleri 3 sanık aracılığıyla ambulans görevlisi A.G'ye çanta içinde teslim ettikleri anlatılan iddianamede, A.G. ve H.K'nin de patlayıcı ve yanıcı maddeleri ambulansla stada soktukları belirtildi.
FİŞEKLERİN STADYUMA SOKULMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE
Stadın seyirci tuvaletindeki çöp kutusuna gizlenen sis bombası, meşale, maytap, torpil gibi yanıcı ve patlayıcı maddeleri diğer sanıkların alarak tribündeki taraftarlara dağıttıkları vurgulanan iddianamede, F.E'nin otobüsteki işaret fişeğini stada asılacak afişe gizlediği, 11 kişinin de meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde kargaşa yarattığı ifade edildi.
F.E'nin karşı tribüne attığı fişeğin isabet etmesi sonucu yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın da olayın sorumlularından şikayetçi olduğu bildirildi.
"FİŞEĞİ MEŞALE ZANNETMİŞ"
Sanık F.E, iddianamede yer alan ifadesinde, şunları kaydetti:
"Biletsiz maça girmenin pankart ya da davul ile mümkün olacağını düşündüm. Otobüste, pankartı aldığım yerde meşale zannettiğim işaret fişeğini buldum. İşaret fişeğinin ne olduğunu bilmem. Kazağımın içine göbek kısmıma sakladım. Stada girerken üstüm çok detaylı aranmadı. Giriştekilere, 'aramam yapıldı' demiştim. Maçta sis bombası yakıldı, ortalık siyah dumanla kaplandı. Yakıldığı yere doğru gittim, amacım polislerin beni görmemesiydi. Maddeyi yakacaktım. Meşale zannettiğim şeyin alt kısmındaki ipi çekerek yaktım. Çıkan sesten korktum. Alkollü olduğumdan dengem bozuldu, meşale zannettiğim şey elimden Göztepe taraftarlarının bulunduğu maraton tribünündeki seyircilere gitti. Elimden fırlayanın meşale olmadığını o an anladım. Öğrendiğim kadarıyla işaret fişeğiymiş. Bilseydim almazdım. Karşı tarafı hedef almadım. Çok pişmanım."
"SİS BOMBASI VE MEŞALELERİ CERRAHİ ELDİVENLERİN İÇİN KOYMUŞ"
İddianamede, ambulans şoförlerinden sanık A.G'nin savunmasına da yer verildi.
A.G, ifadesinde, sanık K.E'nin "stada sokulması gereken meşaleler var, bunları stada sokar mısın" talebini geri çevirdiğini ancak tehdit ettiği, ailesine ve kız arkadaşına zarar gelmemesi için kabul etmek zorunda kaldığını ileri sürdü. A.G, "E.Y. (sanık) sis bombası ve meşalelerin bir kısmını keserek plastik cerrahi eldivenlerin içine koymuş, siyah poşetin içine koyup bantlamış, 'maç başlamadan önce stadın tuvaletinde bulunan çöp kovasına bırak ve haber ver' dedi. Çöp kovasına bıraktım. Olaylar çıktıktan sonra çok pişman oldum. Olayların bu kadar büyüyebileceğini düşünmedim. Fişeği ben sokmadım." iddiasında bulundu.