Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı! Fişeği atan F.E.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor

"FİŞEKLERİ DENİZE AÇILAN BALIKÇILARA SATACAĞIM"

Bazı sanıkların ifadelerinde de sis bombaları ve torpillerin Altay Spor Kulübünün kuruluş tarihi olan 1914'ü anımsatan saat 19.14'te rastgele yakılması ve atılması için konuşulduğu, futbolculara moral amaçlı meşale organizasyonu, tribünde görsel şölen oluşturulmak istendiği de iddianamede yer aldı.

Fişeği satın alan sanık S.H. de Altay taraftarlarının kendisine fişeği tesiste kullanacaklarını söylediğini, stada sokacaklarını bilmediğini ileri sürdü.

S.H'nin ayrıca fişeği satın aldığı kişiye de "fişekleri denize açılan balıkçılara, marina ve yatçılara satacağını" söylediği belirtildi.

FİŞEĞİ ATEŞLEDİKTEN SONRA KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Sanıklardan ambulans şoförü A.G'nin 2015'te sosyal medya hesabında fotoğrafının üzerinde "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" sözlerinin yer aldığı paylaşımı da iddianameye girdi.

Görüntü izleme ve tespit tutanağında ise F.E'nin işaret fişeğini ateşledikten sonra hızlıca ters yöne doğru kaçtığı ve üzerindeki kıyafeti değiştirdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Fişeğin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çakır ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanan raporda, "Kişide meydana gelen yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilecek düzeyde hafif olmadığı, kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.

İddianamede, "Sanık F.E'nin işaret fişeğini stada sokabilmek için afişi kucağında taşıdığı, tüm taraftarların aynı anda stada gelmesinden dolayı turnikelerin yetersiz kalması nedeniyle kapıların açılmasının yarattığı kolaylıktan yararlanıp üst araması yapılmadan stada girdiği, tribünde planlı ve kararlı, işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediği kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

F.E. hakkında bu suçlardan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 22 sanık için "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", 11 sanık için "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", diğer 11 sanık için de "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, ayrıca tüm sanıkların "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.