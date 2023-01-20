Fenerbahçe'den olay KAP! Bruma duyuruldu

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 EURO transfer bedeli ödenecektir."