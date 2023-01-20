Fenerbahçe'den olay KAP! Bruma duyuruldu

Fenerbahçe, Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN BRUMA İÇİN ÖDEYECEĞİ PARA
KAP bildirimi şu şekilde;
"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 EURO transfer bedeli ödenecektir."
LİSANSI BİLE ÇIKARTILMAMIŞTI
Fenerbahçe Bruma'yı sezon başında transfer etmişti ancak yabancı kontenjanı sebebiyle kadroda düşünülmemiş ve lisansı çıkarılmamıştı.