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    • Spor
    • 20.01.2023 16:47
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    • 20.01.2023 16:59
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    Fenerbahçe'den olay KAP! Bruma duyuruldu

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Armindo Bruma'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe’den olay KAP!

    Fenerbahçe, Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıkladı.

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN BRUMA İÇİN ÖDEYECEĞİ PARA
    KAP bildirimi şu şekilde;

    "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 EURO transfer bedeli ödenecektir."

    LİSANSI BİLE ÇIKARTILMAMIŞTI
    Fenerbahçe Bruma'yı sezon başında transfer etmişti ancak yabancı kontenjanı sebebiyle kadroda düşünülmemiş ve lisansı çıkarılmamıştı.
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