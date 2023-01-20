Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatıldı: "Hedefler benim için daha da zorlaştı"





SELAHATTİN BAKİ: ÇOK GÜZEL BİR HİKAYE

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Bizim için özel bir gün. Kendisini alt ligde keşfettiğimiz zaman pandemi dönemiydi. Dolayısıyla İsmail'in hak ettiği açıklamayı o gün yapamadık. O günden bugüne çok şey değişti. Kiralık gitti, maç ritmi kazandı, tempo kazandı ve Fenerbahçe'sine geri döndü. Fenerbahçe'deki bu sezonunda milli takım oyuncusu oldu ve golünü de attı. Sözleşmesi yenilendi. Çok güzel bir hikaye. Bu hikayede emeği geçen çok insan var. Gölcükspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için de duygusal bir transfer. Hikaye şu ana kadar güzel geldi daha da güzel olacağını ümit ediyoruz. Fenerbahçe'nin forma ağırlığını, anlamını ve tarihini bilen pırıl pırıl genç futbolcumuz. Allah futbolcu şansı versin" dedi.