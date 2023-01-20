Arda Güler’le ilgili çok çarpıcı rakamlar! Jorge Jesus’a tepkilerin nedeni işte bu!

TAKIMIN EN SKORER ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU

Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor. Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor. Takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler… Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.