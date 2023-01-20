Arda Güler’le ilgili çok çarpıcı rakamlar! Jorge Jesus’a tepkilerin nedeni işte bu!

Sarı-Lacivertliler'de 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler de uzun zaman sonra formasına kavuşmuş oldu. Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev aldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI BAĞRINA BASTI
Fenerbahçe taraftarları, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor. Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Arda Güler'in takımın en formda isimlerinden biri olduğunu ve sürekli 11'de olması gerektiğini belirtiyor.
Fenerbahçe taraftarları dün Çaykur Rizsepor maçında yine klas hareketlere imza atan oyuncularını adeta bağırlarına bastılar.
MİHA ZAJC'A MÜTHİŞ BİR GOL ATTIRDI
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 11'de başlayan genç yıldız yine taraftarı mest etmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, 12. dakikada Zajc'ın attığı golle öne geçti. Arda, Zajc'a muhteşem bir asist yaptı. Fenerbahçe tribünleri uzun süre Arda'nın adını haykırdı. Genç yıldızın ilk yarıda Osayi ile yaptığı paslaşmalar Jorge Jesus'u kızdırdı. Jesus'un tepkisini gören Arda, gözlerini hocasından alamadı.