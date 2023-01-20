Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.01.2023 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2023 14:01
    ABONE OL

    Arda Güler’le ilgili çok çarpıcı rakamlar! Jorge Jesus’a tepkilerin nedeni işte bu!

    Son dakika haberleri... Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia’nın 89. dakikada attığı golle kazanarak kupada da yoluna emin adımlarla devam etti. Son haftaların en çok tartışılan ismi Arda Güler, Çaykur Rizespor ile oynanan maça 11’de başladı. Arda Güler hakkında çok çarpıcı rakamlar da geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Arda Güler’le ilgili çok çarpıcı rakamlar!

    Sarı-Lacivertliler'de 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler de uzun zaman sonra formasına kavuşmuş oldu. Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev aldı.

    FENERBAHÇE TARAFTARI BAĞRINA BASTI
    Fenerbahçe taraftarları, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor. Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Arda Güler'in takımın en formda isimlerinden biri olduğunu ve sürekli 11'de olması gerektiğini belirtiyor.

    Fenerbahçe taraftarları dün Çaykur Rizsepor maçında yine klas hareketlere imza atan oyuncularını adeta bağırlarına bastılar.

    MİHA ZAJC'A MÜTHİŞ BİR GOL ATTIRDI
    Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 11'de başlayan genç yıldız yine taraftarı mest etmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, 12. dakikada Zajc'ın attığı golle öne geçti. Arda, Zajc'a muhteşem bir asist yaptı. Fenerbahçe tribünleri uzun süre Arda'nın adını haykırdı. Genç yıldızın ilk yarıda Osayi ile yaptığı paslaşmalar Jorge Jesus'u kızdırdı. Jesus'un tepkisini gören Arda, gözlerini hocasından alamadı.

        JESUS ARDA'YA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
        Maçın 20. dakikasında Arda ve Osayi, sağ kanatta birbirleriyle verkaç yaptı. Uzun süren paslaşma sonunda topu Çaykur Rizesporlu futbolcular kaptı. Jorge Jesus, Arda'ya oyunu genişletmediği için sert şekilde uyardı. Oyunun aktığı sırada Arda hocasından gözlerini alamadı. Yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu. Taraftarların büyük bir kısmı Portekizli hocanın Arda Güler'e abartılı tepki gösterdiği görüşünde birleşti.

        ÜNLÜ FENOMEN ARDA GÜLER'İ TAKİP EDİYOR
        Arda Güler saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışındaki yaşantısıyla da konuşuluyor. Ünlü Instagram fenomen Pdm.Clara, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'i takip etti. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bu hamlesinin ardından takipçi sayısı 20 bin artan Pdm.Clara, paylaşımlarına devam etti.

        TAKIMIN EN SKORER ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU
        Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor. Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor. Takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler… Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.

            İLK SIRADA ENNER VALENCIA YER ALIYOR
            İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu. Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor. Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 asist yaptı. 1049 dakika görev alan tecrübeli golcü 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor.

            OYUNCU G.KATKISI ORT. (dk.)

            Valencia 22 71.4

            Batshuayi 14 74.9

            Arda 5 75

            Serdar 5 107.2

            Rossi 13 117.6

            King 8 132.8

            İrfan Can 9 146.7

            Mert Hakan 2 168

            Lincoln 8 194.1

            Zajc 4 200.7
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu yükseliyor
            Haberler Spor Arda Güler’le ilgili çok çarpıcı rakamlar! Jorge Jesus’a tepkilerin nedeni işte bu!
                SON DAKİKA