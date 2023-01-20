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    • Spor
    • 20.01.2023 12:31
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    • 20.01.2023 12:40
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    Galatasaray'ın transferdeki gözdesini İngilizler kapıyor: Moussa Dembele rotayı Premier Lig'e kırdı

    Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon’dan Moussa Dembele’yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Fransa’da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili kötü bir haber geldi. Premier Lig'ten talipleri olduğu öğrenilen Dembele'nin; İngiltere'de oynama fırsatına sıcak baktığı öğrenildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a kara haber

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Fransa'da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor. Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi.

    FORVET TRANSFER ETMEK İSTİYOR
    Beklentilerin altında kalan İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi listesine almış ve oyuncu için de hamle yapmıştı.

    DEMBELE İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ
    Lyon ile futbolcunun transferi için temas kuran Galatasaray, Dembele'nin maliyetini sordu. Fransız temsilcisi, Dembele'nin bonservis bedelinin 8 milyon euro olduğunu Cimbom'a iletti.

    FUTBOLCU GALATASARAY'DAN NE İSTEDİ?
    Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Dembele, Galatasaray'dan ise 3 milyon euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılılar'dan 3.5 yıllık kontrat isteyen Dembele'nin Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

        Galatasaray, Dembele konusunu yaz transfer dönemine bıraktı.

        ASTON VILLA DE DEVREYE GİRDİ
        Dembele'nin taliplileri yakın dönemde artmaya devam etti. 26 yaşındaki golcü oyuncuya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan sonra Aston Villa'nın da talip olduğu iddia edildi.

        İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR
        Ada basınında yer alan haberlerde, Moussa Dembele ile İngiltere arasında bir sıcaklık olduğu ifade edildi.

        PSG'de futbola başlayan ve 16 yaşındayken de Fulham'da yer alan Dembele, 17 yaşında profesyonel olmuş, sonrasında da kariyerinde yükselişe geçmişti.

        UNITED VE ARSENAL DE İLGİLENDİ
        Dembele Fulham sonrasında İskoç devi Celtic'e katıldı. Futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açtığı Lyon'a gelişinden bu yana ise Premier Lig ekiplerinin takibinde olduğu ifade edildi.

            Önceki dönemlerde Manchester United ve Arsenal'in de ilgisini çeken futbolcuya Ada ekipleri yakından ilgi göstermeye devam ediyor.

            ASTON VILLA İÇİN ISRARCI
            Yüksek profilli ve aynı zamanda deneyim sahibi bir golcü isteyen Aston Villa, Dembele'yi transfer etme konusunda istekli. Bu konuda da temaslar devam ediyor.

            INGS YOLCU GÖZLER DEMBELE'DE
            Aston Villa'da forma giyen golcü oyuncu Danny Ings'in West Ham ile prensip anlaşmasına vardığı ve Dembele'nin de Ada ekibinde kariyerine devam edeceği yüksek sesle dile getiriliyor.

            Dembele'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının Aston Villa'yı transfer ücreti ödemekten de kurtaracağı ve dolayısıyla bu transferin cazip olduğu vurgulandı.

            DEMBELE'NİN PERFORMANSI
            Moussa Dembele bu sezon Lyon'da 15 karşılaşmada 688 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise golcü oyuncu 36 maça 22 gol ve 5 asist sığdırmıştı. Dembele daha önce Celtic ve Fulham takımlarında da oynadı.
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                Haberler Spor Galatasaray'ın transferdeki gözdesini İngilizler kapıyor: Moussa Dembele rotayı Premier Lig'e kırdı
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