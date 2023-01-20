Galatasaray'ın transferdeki gözdesini İngilizler kapıyor: Moussa Dembele rotayı Premier Lig'e kırdı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Fransa'da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor. Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi.
FORVET TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Beklentilerin altında kalan İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi listesine almış ve oyuncu için de hamle yapmıştı.
DEMBELE İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ
Lyon ile futbolcunun transferi için temas kuran Galatasaray, Dembele'nin maliyetini sordu. Fransız temsilcisi, Dembele'nin bonservis bedelinin 8 milyon euro olduğunu Cimbom'a iletti.
FUTBOLCU GALATASARAY'DAN NE İSTEDİ?
Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Dembele, Galatasaray'dan ise 3 milyon euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılılar'dan 3.5 yıllık kontrat isteyen Dembele'nin Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.