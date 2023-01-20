Galatasaray'ın transferdeki gözdesini İngilizler kapıyor: Moussa Dembele rotayı Premier Lig'e kırdı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Fransa'da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor. Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi.

FORVET TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Beklentilerin altında kalan İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi listesine almış ve oyuncu için de hamle yapmıştı.