Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir çeyrek final biletini penaltılarla kaptı





ABOUBAKAR SON AŞAMADA

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, taraftarların merakla beklediği Vincent Aboubakar transferi hakkında konuştu. Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al- Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz. Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili" diye konuştu.



75 MAÇTA 16 GOLE KATKI VERDİ

Augsburg formasıyla 4. sezonunu geçiren 25 yaşındaki Borduchi 75 maçta forma giyip 4 gol, 12 asiste imza attı.



DARRİ YENİDEN KARAGÜMRÜK'TE

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 2019-20 sezonunun tamamında ve 2020- 21'in ilk yarısında Karagümrük'teydi. Kırmızı-Siyahlılar'la 40 maça çıkan 28 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu 4 gol kaydetmişti.



F.BAHÇE BEKO'NUN KONUĞU MONACO

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 20. haftasında bugün Monaco'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak. 19 karşılaşmada 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 3. sırada...



HAKAN'LI INTER MİLAN'I DAĞITTI

İtalya Süper Kupa maçında Inter, Milan'ı 3-0 devirerek şampiyon oldu. Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 84 dakika oynadı. Lacivert-Beyazlılarda golleri 10'da Federico Dimarco, 21'de Edin Dzeko ve 77'de Lautaro Martinez kaydetti. Maç, Suudi Arabistan'ın King Fahd International Stadyumu'nda oynandı.



MESSİ İLE RONALDO KARŞI KARŞIYA

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Sezon Kupası turnuvasında bugün, Messili PSG ile Cristiano Ronaldo'nun da arasında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması karşı karşıya gelecek. Kral Fahd Stadı'ndaki maç TSİ 20.00'de başlayacak. Maç, beIN SPORTS 4'ten yayınlanacak.

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