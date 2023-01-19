Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir çeyrek final biletini penaltılarla kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük'ü penaltı atışları sonunda 7-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in gollerini 71'de Levent Mercan (k.k.) ve 120'de penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Ev sahibi Karagümrük'ün gollerini ise 68'de Diagne ve 115'de Kerim Frei attı. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maç seri penaltı atışlarına kaldı. Başakşehir penaltılarda 5'te 5 yaparken, Karagümrük 5'te 3 atınca turu geçen taraf Başakşehir oldu.
KANARYA'NIN RAKİBİ Ç.RİZE
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak maçta Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 17.30'da ise iki Süper Lig ekibi Gaziantep FK ve Konyaspor kozlarını paylaşacak. Bu maç da A Spor'dan canlı yayınlanacak.
BUGÜN
17.30 Gaziantep FK- Konyaspor : Yiğit Arslan
20.30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor : Bahattin Şimşek
MIHA ZAJC'IN İNADI İNAT
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Slovenyalı orta sahanın sözleşme imzalamazsa sezon sonunda İtalyan kulüplerinden birisine transfer olacağı iddia ediliyor.