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    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir çeyrek final biletini penaltılarla kaptı

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Karagümrük’ü penaltı atışlarında hata yapmayarak eledi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Başakşehir penaltılarla turladı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük'ü penaltı atışları sonunda 7-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in gollerini 71'de Levent Mercan (k.k.) ve 120'de penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Ev sahibi Karagümrük'ün gollerini ise 68'de Diagne ve 115'de Kerim Frei attı. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maç seri penaltı atışlarına kaldı. Başakşehir penaltılarda 5'te 5 yaparken, Karagümrük 5'te 3 atınca turu geçen taraf Başakşehir oldu.



    KANARYA'NIN RAKİBİ Ç.RİZE
    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak maçta Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 17.30'da ise iki Süper Lig ekibi Gaziantep FK ve Konyaspor kozlarını paylaşacak. Bu maç da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    BUGÜN
    17.30 Gaziantep FK- Konyaspor : Yiğit Arslan
    20.30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor : Bahattin Şimşek



    MIHA ZAJC'IN İNADI İNAT
    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Slovenyalı orta sahanın sözleşme imzalamazsa sezon sonunda İtalyan kulüplerinden birisine transfer olacağı iddia ediliyor.



        FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Antrenman sahada taktik çalışma ile sona erdi.



        PARMA'DAN İNDİRİM GELDİ!
        Fenerbahçe'nin sol bek transferi için Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde ile anlaşmaya vardığı kulübü Parma'yla ise pazarlıkların devam ettiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Parma, Oosterwolde'yi satmak için 10 milyon Euro talep etmişti. İtalyan ekibi şimdi ise bonservis ücretini 10 milyondan 8 milyon Euro'ya indirdi. Ancak Fenerbahçe'nin teklifi ile Parma'nın isteği arasında hala ciddi bir farkın olduğu da ifade ediliyor.



        SON 35 YILIN EN İYİSİ
        Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi. Galatasaray, 1988 yılında resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan Sarı- Kırmızılılar, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.



            SÜRPRİZ ADAY: LÖVIK
            Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinde kulübün menfaatleri doğrultusunda bir sonuç elde edemezse rotayı, genç, dinamik ve maliyeti yüksek olmayan bir yabancı sol beke çevirebilir. Cimbom'un gündemindeki son isim ise 19 yaşındaki Norveçli futbolcu Mathias Fjörtoft Lövik...Molde'nin altyapısından yetişen Lövik, Galatasaray'ın oyuncu adayı havuzunda bulunan isimlerden biri oldu. 1.83 boyundaki futbolcunun kulübü Molde ile kontratı devam ediyor. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 8 Ekim'de sözleşmesi uzatılan genç futbolcu, sol bek mevkisinin dışında sol açıkta da forma giyebiliyor. Genç yaşına rağmen ayağına çok hakim olan Lövik'e Transfermarkt verilerine göre 600 bin Euro değer biçiliyor. (TAKVİM ÖZEL)



            G.SARAY'DA SIRASINI BEKLİYOR
            G.Saray'ın 34 yaşındaki yıldızı Juan Mata, besoccer'e önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda ligde olmak istediğimiz yerdeyiz ama alçakgönüllü olmalıyız. Önümüzde daha çok maç var" diye ekledi. Haberde, Mata'nın formunu atırdığı vurgulanarak, "Galatasaray'da sırasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.



            IAGO BORDUCHI İDDİASI
            Teknik Direktör Şenol Güneş'in sol bekte Umut'tan yeterli performansı alamaması ve Masuaku'nun da sözleşme şartları nedeniyle yeni bir sol bek istediği belirtildi. Sky Sport Almanya'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Augsburg forması giyen Brezilyalı sol bek ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Siyah- beyazlılar'ın, Brezilyalı sol beki ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamayı, sezon sonunda ise performansına göre bonservisini almayı umduğu bir anlaşma arayışında olduğu kaydedildi. Sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabilen 1.81 boyundaki Brezilyalı oyuncunun kulübü Augsburg'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bundesliga temsilcisinde 4. sezonunu geçiren 25 yaşındaki Iago Amaral Borduchi, bugüne dek forma giydiği 75 maçta 4 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı sol bek bu karşılaşmalarda 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.



                ABOUBAKAR SON AŞAMADA
                Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, taraftarların merakla beklediği Vincent Aboubakar transferi hakkında konuştu. Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al- Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz. Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili" diye konuştu.

                75 MAÇTA 16 GOLE KATKI VERDİ
                Augsburg formasıyla 4. sezonunu geçiren 25 yaşındaki Borduchi 75 maçta forma giyip 4 gol, 12 asiste imza attı.

                DARRİ YENİDEN KARAGÜMRÜK'TE
                Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 2019-20 sezonunun tamamında ve 2020- 21'in ilk yarısında Karagümrük'teydi. Kırmızı-Siyahlılar'la 40 maça çıkan 28 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu 4 gol kaydetmişti.

                F.BAHÇE BEKO'NUN KONUĞU MONACO
                Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 20. haftasında bugün Monaco'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak. 19 karşılaşmada 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 3. sırada...

                HAKAN'LI INTER MİLAN'I DAĞITTI
                İtalya Süper Kupa maçında Inter, Milan'ı 3-0 devirerek şampiyon oldu. Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 84 dakika oynadı. Lacivert-Beyazlılarda golleri 10'da Federico Dimarco, 21'de Edin Dzeko ve 77'de Lautaro Martinez kaydetti. Maç, Suudi Arabistan'ın King Fahd International Stadyumu'nda oynandı.

                MESSİ İLE RONALDO KARŞI KARŞIYA
                Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Sezon Kupası turnuvasında bugün, Messili PSG ile Cristiano Ronaldo'nun da arasında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması karşı karşıya gelecek. Kral Fahd Stadı'ndaki maç TSİ 20.00'de başlayacak. Maç, beIN SPORTS 4'ten yayınlanacak.

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                Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir çeyrek final biletini penaltılarla kaptı
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