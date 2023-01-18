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    • Spor
    • 19.01.2023 01:58
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    • 19.01.2023 01:58
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    Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü - Beşiktaş maçında skandal! Sahaya muşta atıldı: Gedson Fernandes...

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta sahaya muşta atılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan ’muşta’ açıklaması!

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalar 1-1 bitti ve penaltılar sonrasında çeyrek final biletini Ankaragücü aldı.


    SAHAYA MUŞTA ATILDI
    60. dakikada Beşiktaşlı Muleka'ya önce kırmızı kart çıktı. VAR incelemesinin ardından hakem kırmızıyı iptal edip sarı kart verdi. Saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, tribünlerden Beşiktaşlı oyuncuların olduğu bölümü muşta atıldı.

    Beşiktaşlı Gedson Fernandes, muştayı kenara teslim etti.



    Beşiktaş, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

    "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.



        Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

        Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."
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