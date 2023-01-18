Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü - Beşiktaş maçında skandal! Sahaya muşta atıldı: Gedson Fernandes...





Beşiktaş, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.