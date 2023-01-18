Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü - Beşiktaş maçında skandal! Sahaya muşta atıldı: Gedson Fernandes...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalar 1-1 bitti ve penaltılar sonrasında çeyrek final biletini Ankaragücü aldı.
SAHAYA MUŞTA ATILDI
60. dakikada Beşiktaşlı Muleka'ya önce kırmızı kart çıktı. VAR incelemesinin ardından hakem kırmızıyı iptal edip sarı kart verdi. Saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, tribünlerden Beşiktaşlı oyuncuların olduğu bölümü muşta atıldı.
Beşiktaşlı Gedson Fernandes, muştayı kenara teslim etti.
Beşiktaş, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.