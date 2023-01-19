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    • Spor
    • 19.01.2023 13:11
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    • 19.01.2023 13:11
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    Fener’de Altay Bayındır krizi! İşte sözleşme pazarlığındaki son durum

    Son dakika transfer haberi... Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Dünya Kupası öncesindeki maçlarında vites yükselten ve rakiplerine zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler, turnuva sonrası başlayan ligde kötü sonuçlar aldı. Trabzonspor ve Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe, ilk yarıyı zirvenin 4 puan gerisinde tamamladı. Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk hasretini dindirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe’de durumu merak edilen isimlerden biri de Altay Bayındır. Fenerbahçe Yönetimi ile Altay Bayındır’ın istediği rakamlar arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de Altay Bayındır krizi!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan medyasına göre; Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı sol bekin bonservisi için Parma'ya 5.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İtalyanlar ise Oosterwolde'yi satmak için 8 milyon Euro talep ediyor.

    SEBASTIAN VILLA DA LİSTEDE
    Fenerbahçe ile ilgili bir başka bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Sarı-Lacivertliler'in Boca Juniors'ın Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa için atağa geçtiği öğrenildi. Arjantin kulübünün fiyatını 12 milyon Euro olarak belirlediği yıldız futbolcu için pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 2022 sezonunda Boja Juniors'ta 44 maça çıkan yıldız futbolcunun 11 golü bulunuyor.

    HAJI WRİGHT İŞİ ARAP SAÇINA DÖNDÜ
    Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Haji Wright ısrarı ise sürüyor. ABD'li golcü için Akdeniz ekibine transfer teklifi yapan Fenerbahçe, Antalya'dan henüz istediği cevabı alamadı. Sarı-Lacivertliler, Haji Wright için Antalyaspor'a 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklif etmişti. Süper Lig dışında da talipleri olan yıldız oyuncu için istenen rakamın 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde bu rakımı artırıp artırmayacağı ise merak konusu.

        MİHA ZAJC İLE YOLLAR AYRILIYOR
        Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc ve Enner Valencia ile görüşmeler devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in sunduğu yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Zajc ile yolların ayrılması an meselesi… Yıldız oyuncu devre arası ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edecek. Enner Valencia ile görüşmeler devam ediyor. Körfez ülkelerinden ve Meksika'dan teklifler alan Ekvadorlu yıldız oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği öğrenildi.

        ALTAY BAYINDIR KRİZİ BÜYÜYOR
        Fenerbahçe'de durumu merak edilen isimlerden biri de Altay Bayındır.

        Özellikle Galatasaray ile oynanan derbide gösterdiği performans nedeniyle taraftarların hedefinde olan milli kaleci ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

            Ancak Fenerbahçe Yönetimi ile Altay Bayındır'ın istediği rakamlar arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Sözleşme yenileme çalışmalarının uzun süredir devam etmesinde aradaki rakamsal farklılıklarının etkisi büyük.

            ARADAKİ FARK TAM 12 MİLYON LİRA
            Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan yıldız oyuncu, yönetimden yıllık 30 milyon lira istedi. Fenerbahçe Yönetimi ise yeni sözleşmede yıllık 18 milyon liraya kadar çıkabileceğini oyuncu tarafına iletti. Görüşmeler halen sürüyor ancak iki rakam arasındaki farkın kısa süre içinde kapanması beklenmiyor. İki taraftan biri fedakarlık yapmazsa kapanacak gibi de durmuyor.

            NAVAS VE HANDANOVIC İDDİASI
            Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile sözleşme yenileme çalışmaları sırasında ortaya transfer iddiaları atıldı. Sarı-Lacivertliler'in bu süreçte Fransız ekibi PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas'ı gündeme aldığı iddia edildi.
                WSJ’den yine algı manipülasyonu
                Haberler Spor Fener’de Altay Bayındır krizi! İşte sözleşme pazarlığındaki son durum
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