Fener’de Altay Bayındır krizi! İşte sözleşme pazarlığındaki son durum

HAJI WRİGHT İŞİ ARAP SAÇINA DÖNDÜ

Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Haji Wright ısrarı ise sürüyor. ABD'li golcü için Akdeniz ekibine transfer teklifi yapan Fenerbahçe, Antalya'dan henüz istediği cevabı alamadı. Sarı-Lacivertliler, Haji Wright için Antalyaspor'a 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklif etmişti. Süper Lig dışında da talipleri olan yıldız oyuncu için istenen rakamın 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde bu rakımı artırıp artırmayacağı ise merak konusu.