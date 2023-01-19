TEKLİFLERİ YETERSİZ BULDU

Amir Hadziahmetovic için Konyaspor cephesi de açıklamalarda bulundu. Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, "Beşiktaş'ın resmi teklifi doğru, orada ki görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olamayacağını biz kendilerine illettik. Amir için gelen diğer teklif Premier Lig'den değil, Championship'ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Orda da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik" diye konuştu.