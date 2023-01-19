Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta orta saha transferi için gündeme farklı isimler geldi. Bu isimlerden biri de Lokomotiv Moskova forması giyen Rus orta saha Dimitri Barinov'du.
26 yaşındaki yıldız oyuncu için Siyah-Beyazlılar, Rus ekibine teklifini iletti ancak iki kulüp şu anda anlaşmaya varmış değil. Kartal'ın 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 1.2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Rus kulübü ise bu rakamın daha da yukarılara çekilmesini istiyor.
MUHAMMED KABA İDDİASI
Gedson'u rahatlatacak bir orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Barinov dışında Muhammed Kaba'nın da ismi kulislerde dolaşmaya başladı. Fransa Ligue 2 ekibi Valenciennes'ta forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. 21 yaşındaki futbolcu, altyapı eğitimini de Valenciennes'da almıştı.