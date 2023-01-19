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    • 19.01.2023 15:08
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    • 19.01.2023 15:18
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan'dan Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a çalım! İşte Cimbom'un Hadziahmetovic teklifi!

    Son dakika transfer haberi... Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken transferde de büyük rekabet yaşanıyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Konyaspor ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız orta saha Hadziahmetovic için müthiş bir rekabet içerisinde. Konyasporlu yıldız oyuncu da artık Konyaspor’da kalmak istemediğini yönetime bildirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Cimbom’un Hadziahmetovic teklifİ

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta orta saha transferi için gündeme farklı isimler geldi. Bu isimlerden biri de Lokomotiv Moskova forması giyen Rus orta saha Dimitri Barinov'du.

    26 yaşındaki yıldız oyuncu için Siyah-Beyazlılar, Rus ekibine teklifini iletti ancak iki kulüp şu anda anlaşmaya varmış değil. Kartal'ın 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 1.2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Rus kulübü ise bu rakamın daha da yukarılara çekilmesini istiyor.

    MUHAMMED KABA İDDİASI
    Gedson'u rahatlatacak bir orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Barinov dışında Muhammed Kaba'nın da ismi kulislerde dolaşmaya başladı. Fransa Ligue 2 ekibi Valenciennes'ta forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. 21 yaşındaki futbolcu, altyapı eğitimini de Valenciennes'da almıştı.

        KARTAL'IN AMİR TEKLİFİ: 3 MİLYON EURO
        Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde Konyasporlu Amir Hadziahmedovic de yer alıyor. Siyah-Beyazlılar bu transfer için Konyaspor'a 3 milyon Euro+1 oyuncu teklif etti. 25 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen Kartal'ın teklifini artırıp artırmayacağı ise büyük merak konusu. Tecrübeli oyuncu için İngiliz ekibi Burnley'in de devrede olduğu ve transfer için ısrarcı oldukları belirtildi.

        TEKLİFLERİ YETERSİZ BULDU
        Amir Hadziahmetovic için Konyaspor cephesi de açıklamalarda bulundu. Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, "Beşiktaş'ın resmi teklifi doğru, orada ki görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olamayacağını biz kendilerine illettik. Amir için gelen diğer teklif Premier Lig'den değil, Championship'ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Orda da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik" diye konuştu.

        GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ ATAK
        Süper Lig'in bir başka dev ekibi Trabzonspor henüz resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalmasa da Hadziahmetovic için yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Beşiktaş, Burnley ve Trabzonspor'un radarında olan Bosna Hersekli yıldız orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'dan da sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar da tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için Konyaspor'a resmi teklifte bulundu.

            3.5 MİLYON EURO+MATHİAS ROSS
            Galatasaray, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic için 3.5 milyon Euro+Mathias Ross teklifinde bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve alınması için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi. Hadziahmetovic, Konyaspor'da gösterdiği istikrarlı futbolla dikkatleri üzerine çekti.

            500 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
            2016 yılında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 500 bin Euro'ya transfer edilen Amir Hadziahmetovic'in transfermarkt verilerine göre değeri 7 milyon Euro. Bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen Amir, 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkıda bulundu. Konyaspor kariyerinde 199 maça çıkan yıldız oyuncu 17 gol atarken 16 asist yaptı.

            VAN DE BOOM'UN DA ADI GEÇİYOR
            Galatasaray'ın orta saha transferi için görüştüğü isimler arasında Toulouse forması giyen Van de Boomen de yer alıyor. Fransız medyasına açıklamada bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray taraftarının ilgisini hissediyorum. Her futbolcu böyle büyük bir kulüpte oynamak ister" dedi. Bu sezon Fransa'da Toulouse ile 20 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 gol ve 6 asistle mücadele etti.
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