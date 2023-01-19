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    • Spor
    • 19.01.2023 17:22
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    • 19.01.2023 17:24
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    Gaziantep FK - Konyaspor | A SPOR CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN


    Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'ndan heyecan devam ediyor... Son 16 turunda Gaziantep FK evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

    Hakem Yiğit Arslan yönetiminde Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef çeyrek final.

    Gaziantep FK - Konyaspor maçını takvim.com.tr ve A Spor üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    İLK 11'LER

    GAZİANTEP FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Jevtovic, Furkan, Markovic, Maxim, Mustafa, Figueiredo

    KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Bruno, Soner, Michalak, Çekiçi, Uche



    STAT: Kalyon

    HAKEM: Yiğit Arslan

    SAAT: 17:30

    YAYIN: A Spor
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