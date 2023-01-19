ASpor CANLI YAYIN



Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'ndan heyecan devam ediyor... Son 16 turunda Gaziantep FK evinde Konyaspor'u ağırlıyor.



Hakem Yiğit Arslan yönetiminde Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef çeyrek final.



Gaziantep FK - Konyaspor maçını takvim.com.tr ve A Spor üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.