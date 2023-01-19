Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'ndan heyecan devam ediyor... Son 16 turunda Gaziantep FK evinde Konyaspor'u ağırlıyor.
Hakem Yiğit Arslan yönetiminde Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef çeyrek final.
Gaziantep FK - Konyaspor maçını takvim.com.tr ve A Spor üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Jevtovic, Furkan, Markovic, Maxim, Mustafa, Figueiredo
KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Bruno, Soner, Michalak, Çekiçi, Uche
STAT: Kalyon
HAKEM: Yiğit Arslan
SAAT: 17:30
YAYIN: A Spor