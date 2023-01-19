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    • Spor
    • 19.01.2023 14:19
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    • 19.01.2023 14:19
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    Fenerbahçe'de Jorge Jesus - Serdar Aziz krizi! Çaykur Rizespor maçı kadrosuna neden alınmadı?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi yaşanıyor. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmazken; Serdar Aziz'le Jorge Jesus arasında soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyor.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de Jesus - Serdar krizi! Kadro dışı...

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, Çaykur Rizespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosuna alınmadı. Peki, Serdar Aziz neden Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı, takımdan ayrılacak mı, bundan sonraki planı ne? İşte Fenerbahçe'deki Serdar Aziz gelişmesi, transfer planı ve tüm detaylar...

    FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI İSTİYOR
    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını ve bu kulvarda da başarılı olabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini ifade etmişti.

    SAMET AKAYDIN TRANSFER EDİLDİ
    Kadro tercihleri sebebiyle zaman zaman eleştirilen deneyimli teknik adam, derinliğe sahip bir kadro ile mücadele etme isteğini vurgularken, stoper mevkisi için mutlaka bir takviye yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda da Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

        JESUS'UN SAMET TRANSFERİNDE ETKİSİ
        Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından Jorge Jesus, stoper mevkisine transfer ettikleri Samet Akaydın ile ilgili flaş bir açıklamaya imza atmış ve oyuncuyu ne kadar istediğini anlattı.

        JESUS MAÇ SONUNDA NE DEMİŞTİ?
        Jesus, "Kendisi bugünkü performansıyla onu neden istediğimizi kanıtlamış oldu. Adana Demirspor'a karşı oynarken kalitesini gördüğümde çok şaşırmıştım. Başkanımızdan istedik ve transfer ettik. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ KRİZİ
        Yeni transfer Samet Akaydın ile ilgili olarak bazı taraftarlar 4 milyon euro civarındaki maliyeti sebebiyle eleştirilerde bulunmuştu. Ancak; Fenerbahçe'de yeni bir kriz olduğu iddia edildi; Serdar Aziz.

            JESUS İLE ARALARINDA SOĞUK RÜZGARLAR...
            Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu, Rizespor maçının kadrosuna alınmazken bunun sebebi merak konusu oldu. Futbolcunun Rizespor maçı kadrosuna alınmama sebebinin Jorge Jesus ile aralarındaki soğuk rüzgarlar olduğu ileri sürülüyor.

            BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR...
            2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 maçta 1109 dakika süre aldı.

            SEZON BAŞINDA KAPTANLIK BEKLİYORDU
            Jorge Jesus göreve geldiği ilk dönemde Portekizli teknik adamdan kaptanlık bekleyen Serdar Aziz, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız olması sebebiyle de eleştirilere maruz kalan isimlerden biri durumunda.

                GAZİANTEP FK MAÇINDA SÜRE ALAMADI
                Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de forma giymek isteyen Serdar Aziz, Gaziantep FK karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı ve 2-1 kazanılan maçta süre almadı.

                JESUS, TAVIRLARINDAN RAHATSIZ OLDU
                Serdar Aziz'in yeni transferlerden Samet Akaydın'ın ilk 11'de direkt oynamasından rahatsız olduğu ve tavırları sebebiyle Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un da deneyimli oyuncuyu kadroya almadığı iddia ediliyor.

                SERDAR AZİZ'İN SÖZLEŞME DURUMU
                32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 1.83 boyundaki savunmacı, stoper dışında sağ bek mevkisinde de görev alabiliyor. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, 2018-19 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcunun kontratını 3 yıl süreyle uzatmıştı.

                SERDAR AZİZ TAKIMDAN AYRILACAK MI?
                Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz, futbol kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Aziz bu konuyla ilgili olarak, "Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" fikrini taşıyor.


                    *Serdar Aziz'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

                    OYNADIĞI TAKIMLAR
                    Serdar Aziz, Fenerbahçe kariyerinin öncesinde Bursaspor, Merinosspor ve Galatasaray formaları giymişti. 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de 23 maçta 4 gol atan futbolcu, 2020-21 sezonunda 33 maçta 4 gol 1 asist, 2021-22 sezonunda 29 maçta 2 gol 1 asist üretti.
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