Fenerbahçe'de Jorge Jesus - Serdar Aziz krizi! Çaykur Rizespor maçı kadrosuna neden alınmadı?

SERDAR AZİZ TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz, futbol kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Aziz bu konuyla ilgili olarak, "Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" fikrini taşıyor.