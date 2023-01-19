Galatasaray'da Christian Luyindama problemi! 162 milyonluk külfet...

LUYINDAMA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Christian Luyindama, ilk sezonu olan 2018-19 sezonunda 17 kez Galatasaray forması giydi ve 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. 2019-20 sezonunda 15 karşılaşmada 1335 dakika süre alan ve skora katkı yapamayan futbolcu 2020-21'de ise 30 maçta 2278 dakika sahada kaldı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

ARABİSTAN'A KİRALANMASI...

2021-22 sezonunda 19 maçta 1 gol atan oyuncu, aynı sezon Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'a kiralandı. Luyindama için Galatasaray, Suudi ekibinden herhangi bir kiralama bedeli dahi almamış, ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılamıştı. Al Taawon, 3 milyon euro ödeyip Luyindama'yı transfer etme hakkına sahipken bu yönde bir karar almamıştı.