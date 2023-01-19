Galatasaray'da Christian Luyindama problemi! 162 milyonluk külfet...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir taraftan da geleceğe yönelik planlamalar devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Christian Luyindama sorunu yaşanıyor.
SEZON BAŞINDA ANTALYASPOR'A KİRALANDI
Belçika ekibi Standard Liege'den Galatasaray'a 2018-19 sezonunda transfer edilen ve stili ile Cimbom'un eski futbolcusu Rigobert Song'a benzetilen Christian Luyindama, kadroda düşünülmediği için bu sezon Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Futbolcu için Akdeniz ekibi ile sezon sonuna kadar süren bir anlaşma yapıldı.
GALATASARAY PARASININ YARISINI ÖDÜYOR
Galatasaray ile Antalyaspor arasında yapılan anlaşmaya göre Demokratik Kongolu futbolcunun net 1 milyon 50 bin euro tutarındaki yıllık ücretinin 500 bin euro kadarını Cimbom ödeyecek. Kalanı ise Antalyaspor tarafından karşılanacak.