Fenerbahçe gözünü Boca Juniors’ın Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa'ya dikti

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor. Sol bek ile birlikte hücum hattına da takviye peşinde olan Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa'ya kancayı attığı iddia edildi. Birinci mevkisi sol kanat olan Sebastian Villa santrfor ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olduğu bilgisi de geldi. Boca Juniors'un Villa için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'unun da başka kulübe ait olduğu da ifade ediliyor. Fakat bu fiyata yaklaşan kulüp olmaması ve oyuncunun sözleşmesinin 2024'te sona erecek olması da Boca'yı sıkıştıran konular. Güçlü fiziği ile yıpratıcı bir forvet olan Sebastian Villa için F.Bahçe'nin şartlarını zorlayacağı da gelen haberler arasında.



GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sebastian Villa, güçlü fiziği ile rakip savunmalar için son derece yıpratıcı bir oyuncu. Sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.



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