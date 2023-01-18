Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Villa için kulübünden karar çıktı

Hücum hattındaki etkinliği artırmak isteyen Fenerbahçe kadrosuna bir kanat oyuncusu katmayı düşünüyor. Kanarya, transfer döneminde alacağı oyuncular için araştırmalara devam ediyor.
SEBASTİAN VİLLA'YA İLGİ GÖSTERİLDİ
Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadroya bir kanat oyuncusu katmayı planlarken Boca Juniors'ta forma giyen Sebastian Villa da gündeme geldi.
BOCA, BONSERVİS BEDELİ BELİRLEDİ
ESPN'den Kolombiyalı gazeteci Julian Capera, Fenerbahçe'nin futbolcuya ilgi gösterdiğini ve Boca Juniors'un da futbolcu ile ilgili net kararını paylaştı. Buna göre Boca 26 yaşındaki futbolcu için bir bonservis bedeli belirledi.