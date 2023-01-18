Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Villa için kulübünden karar çıktı

SÖZLEŞME DURUMU

Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak. 2019 yılında 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

ASİST DE YAPABİLİYOR

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı. Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı 37 gol kaydederken 44 de asiste imza attı.