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    • Spor
    • 18.01.2023 16:15
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    • 18.01.2023 16:16
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    Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Villa için kulübünden karar çıktı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen isimlerden biri de Kolombiyalı kanat oyuncusu Sebastian Villa oldu. Peki Sebastian Villa Fenerbahçe'ye transfer olacak mı, maliyeti ve maaşı ne kadar? İşte Sebasitan Villa transferiyle ilgili sıcak gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sebastian Villa için kulübünden karar çıktı

    Hücum hattındaki etkinliği artırmak isteyen Fenerbahçe kadrosuna bir kanat oyuncusu katmayı düşünüyor. Kanarya, transfer döneminde alacağı oyuncular için araştırmalara devam ediyor.

    SEBASTİAN VİLLA'YA İLGİ GÖSTERİLDİ
    Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadroya bir kanat oyuncusu katmayı planlarken Boca Juniors'ta forma giyen Sebastian Villa da gündeme geldi.

    BOCA, BONSERVİS BEDELİ BELİRLEDİ
    ESPN'den Kolombiyalı gazeteci Julian Capera, Fenerbahçe'nin futbolcuya ilgi gösterdiğini ve Boca Juniors'un da futbolcu ile ilgili net kararını paylaştı. Buna göre Boca 26 yaşındaki futbolcu için bir bonservis bedeli belirledi.

        CAZİP TEKLİF SONRASI FİKİRLERİ DEĞİŞEBİLİR
        Habere göre; Boca Juniors, Güney Amerika'da sıkça adından söz ettiren futbolcuyu öncelikle satmak istemiyor. Fakat; cazip bir transfer teklifi gelmesi halinde ise fikri değişebilir.

        11 MİLYON EURO İSTİYORLAR
        Boca Juniors, sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde oynayabilen futbolcu için 11 milyon euro istiyor. Sebastian Villa'nın haklarının yüzde 70'ine Boca sahip. Yüzde 30'luk kısmının ise Tolima'da olduğu ifade edildi.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        2022 sezonunda Boca Juniors ekibinde 44 maçta 3370 dakika süre alan futbolcu 11 gol 15 asistlik performans ortaya koydu. Villa, Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'tan önce Tolima ekibinde görev almıştı.

            SÖZLEŞME DURUMU
            Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak. 2019 yılında 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

            ASİST DE YAPABİLİYOR
            Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı. Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı 37 gol kaydederken 44 de asiste imza attı.
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