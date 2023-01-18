Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR | CANLI İZLE
20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak maçın takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Hugo, Arif, Hamsik, Doğucan, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.
108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.