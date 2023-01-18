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    • Spor
    • 18.01.2023 19:27
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    • 18.01.2023 19:37
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    Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR | CANLI İZLE
    20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak maçın takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    İLK 11'LER
    Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Hugo, Arif, Hamsik, Doğucan, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok

    TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
    Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

    108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
    Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
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