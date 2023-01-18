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    • Spor
    • 18.01.2023 17:02
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    • 18.01.2023 17:09
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    CANLI | Ankaragücü - Beşiktaş maçı A SPOR CANLI İZLE | İlk 11'ler belli oldu

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Saat 17.45'te başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. A Spor ekranlarından yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Ankaragücü - Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaMKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak istiyor. Saat 17.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

    ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
    Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
    Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, Muleka

    KUPADA 15. RANDEVU
    İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

    SARPER BARIŞ SAKA YÖNETECEK
    Eryaman Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

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    Haberler Spor CANLI | Ankaragücü - Beşiktaş maçı A SPOR CANLI İZLE | İlk 11'ler belli oldu
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