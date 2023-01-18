Cimbom’da büyük pişmanlık! Gözden çıkarılmıştı! 8.5 milyon Euro’luk teklif geldi

SAMPDORIA 8.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olimpiu Morutan, Pisa'da müthiş bir sezon geçirince İtalya Seria A takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sampdoria'nın istediği ve 8.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Pisa'nın 5.5 milyon Euro'luk opsiyon hakkını kullanması bekleniyor. Böylece Galatasaray Morutan'ın Pisa'ya olası transferinde 3 milyon Euro zarar edecek.