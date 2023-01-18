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    • Spor
    • 18.01.2023 13:24
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    • 18.01.2023 13:29
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    Cimbom’da büyük pişmanlık! Gözden çıkarılmıştı! 8.5 milyon Euro’luk teklif geldi

    Son dakika transfer haberi... Süper Lig’in ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Corendon Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Nelsson ve Mertens’in golleriyle kazanan Okan Buruk’un öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Üst üste galibiyetler alan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom’un 8 Şubat’a kadar transferde hareketli saatler yaşaması bekleniyor. 23 yaşındaki Morutan'ı Sampdoria'nın istediği ve 8.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Pisa'nın 5.5 milyon Euro'luk opsiyon hakkını kullanması bekleniyor. Böylece Galatasaray Morutan'ın Pisa'ya olası transferinde 3 milyon Euro zarar edecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da büyük pişmanlık! 8.5 milyon...

    Galatasaray transferde sessiz ama derinden ilerliyor. Sarı-Kırmızılılar, hem Sivasspor'la hem de Uğur Çiftçi'yle transfer konusunda anlaşsa da takasta önerilen Emre Taşdemir'in teklifi henüz kabul etmemesi, süreci uzatıyor. Galatasaray ile ismi geçen bir başka oyuncu da Hollandalı orta saha Branco van den Boomen... Cimbom, Fransız ekibi Toulouse'dan gelecek cevabı bekliyor.

    DAVID FOFANA İÇİN OPSİYON PAZARLIĞI
    Cimbom'da forvet hattı için ismi geçen oyuncular arasında ilk sırayı Chelsea'nin genç santraforu David Fofana alıyor. Galatasaray, Molde formasıyla golleri sıralayan ve 65 maçta 24 gol, 10 asistle oynadıktan sonra sene başında 12 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak satın alma opsiyonunu da elinden tutmak istiyor. Bu yüzden pazarlıklar devam ediyor.

    FOFANA EFSANE DROGBA'YA BENZETİLİYOR
    David Fofana'nın Fildişi Sahilli olması ve Chelsea'ye imza atması sebebiyle Didier Drogba'ya benzetilen genç yıldız, bitirici vuruşlarının yanı sıra patlayıcı gücüyle dikkat çekiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da genç yıldızın transfer edilmesi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtiliyor.

        VAN AANHOLT VE SEFEROVIC YOLCU
        Galatasaray, devre arasında Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt ve İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim iki oyuncuya gelecek teklifleri anında değerlendirmeye alacak. Bilindiği gibi Haris Seferovic sezon başında Portekiz devi Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Tecrübeli golcünün ismi Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK ile anılıyor.

        5.5 MİLYON EURO OPSİYONU VAR
        Cimbom'da sezon başında teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından Olimpiu Morutan da hazırlık kampının yolunu tuttu. Genç yıldız, hazırlık maçlarındaki ve antrenmanlardaki görüntüsüyle Buruk'un gözüne bir türlü giremedi ve İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı. Galatasaray ve Pisa yaptığı anlaşmaya göre Romen orta saha oyuncusunun sözleşmesine 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurdu.

        SAMPDORIA 8.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
        Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olimpiu Morutan, Pisa'da müthiş bir sezon geçirince İtalya Seria A takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sampdoria'nın istediği ve 8.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Pisa'nın 5.5 milyon Euro'luk opsiyon hakkını kullanması bekleniyor. Böylece Galatasaray Morutan'ın Pisa'ya olası transferinde 3 milyon Euro zarar edecek.

            CICALDAU DA İTTİHAD KALBA'DA KİRALIK
            İtalya Serie B'de Pisa formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan Morutan, 5 gol ve 7 asistle 12 gole katkıda bulundu. Cimbom, yıldız oyuncuyu 2021 yılında Romen ekibi FCSB'den 4.1 milyon Euro'ya transfer etmişti. Galatasaray'ın bir başka Romen oyuncusu Alexandru Cicaldau ise BAE Ligi ekiplerinden İttihad Kalba'da kiralık olarak forma giyiyor. 2026 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi olan Cicaldau bu sezon BAE ligi'nde 1 gol ve 1 asist üretti.
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