Fenerbahçe rotayı Brezilya'ya çevirdi! Hedefte Ramon ve Welington var

Samet Akaydın'ı stoper mevkine transfer eden Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Alioski ve Osayi'nin performansından memnun kalmayan teknik direktör Jorge Jesus'un savunmanın soluna takviye istediği öğrenildi. Alioski, Jesus'un değil yönetimin tercihi ile Fenerbahçe'ye alınan tek oyuncu olarak dikkat çekiyordu. İlk olarak Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde ile Kopenhag'da forma giyen Victor Kristiansen için girişimde bulunuldu. Ancak bu iki oyunucu da pahalı geldi. Bu gelişmenin ardından Fener yönetimi dümeni Brezilya'ya kırdı. Flamengo'da Jesus'un eski öğrencisi olan Ramon ile Sao Paulo'da forma giyen Welington için düğmeye basıldı. Her iki oyuncu da 21 yaşında.