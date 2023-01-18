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    Fenerbahçe rotayı Brezilya'ya çevirdi! Hedefte Ramon ve Welington var

    Sol bek arayan yönetim resmi teklif yapılan Oosterwolde ve Kristiansen’in maliyetleri yüksek olunca rotayı Brezilya’ya çevirdi... Jesus’un Flamengo’dan eski öğrencisi Ramon ve Sao Paulo’dan Welington listeye eklendi.

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    Defansın soluna 2 yeni aday Ramon ve Welington
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    Samet Akaydın'ı stoper mevkine transfer eden Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Alioski ve Osayi'nin performansından memnun kalmayan teknik direktör Jorge Jesus'un savunmanın soluna takviye istediği öğrenildi. Alioski, Jesus'un değil yönetimin tercihi ile Fenerbahçe'ye alınan tek oyuncu olarak dikkat çekiyordu. İlk olarak Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde ile Kopenhag'da forma giyen Victor Kristiansen için girişimde bulunuldu. Ancak bu iki oyunucu da pahalı geldi. Bu gelişmenin ardından Fener yönetimi dümeni Brezilya'ya kırdı. Flamengo'da Jesus'un eski öğrencisi olan Ramon ile Sao Paulo'da forma giyen Welington için düğmeye basıldı. Her iki oyuncu da 21 yaşında.



    HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA...
    Fenerbahçeli kurmaylar bu iki sol bekten birisini satın alma opsiyonuyla birlikte en kısa sürede kiralamak istiyor. Her iki Brezilyalı'nın da güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro civarında. Taraflar arasında hem kiralama hem de opsiyon fiyatının belirlenmesi için sıkı bir pazarlık yapılacağı gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Fenerbahçe rotayı Brezilya'ya çevirdi! Hedefte Ramon ve Welington var
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