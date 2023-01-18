Beşiktaş’ta transferde hareketlilik var! 4 mevki için tam 7 futbolcu gündemde

Beşiktaş'ta transfer hız kazandı... Aboubakar ile her konuda anlaşan ve Kamerunlu golcünün İstanbul'a gelmesini bekleyen yönetim diğer adaylar için de görüşmelerini sürdürüyor. Stoper transferi için Braga forması giyen Tormena ile görüşmeler sürüyor. Braga ile yapılan temaslarda aradaki farkı 1 milyon Euro'ya kadar düşüren Siyah-Beyazlılar, transferin olumsuz sonuçlanması ihtimalini de göz önüne alarak bu oyuncunun alternatifini Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz forması giyen Kiki Kouyate olarak belirledi. Yönetimin, Metz'e 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve haber beklediği öğrenildi. Nkoudou'nun ara transferde ayrılık ihtimali üzerine de eski Hatayspor santrfor Aaron Boupendza'nın kiralanması için de temas kurdu.







ORTA SAHAYA 3 ADAY VAR

Orta saha transferi de yapmak isteyen yönetimin gündeminde Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic, Lokomotif Moskova'dan Dmitry Barinov ve Valenciennes'den Mohamed Kaba var. Yönetimin, Konyalı Amir için ilk teklifi reddedilse de masadan kalkmadı. Rusya'da oynayan Barinov'un menajeri ise daha önce oyuncusuna Beşiktaş'ın ilgisinin bulunduğunu açıklamıştı. Son aday ise Fransız Valenciennes ekibinden 21 yaşındaki Mohamed Kaba oldu.

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