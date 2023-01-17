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    Uğur Çiftçi için Sivasspor'la anlaşan Galatasaray'da gözler Emre Taşdemir'de

    Galatasaray, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ve kulübü ile anlaştı. Transferin resmiyet kazanması için ise gözler Emre Taşdemir’in Sivas ile anlaşmasına çevrildi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Uğur Çiftçi krizi

    Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna yerli bir sol bek almak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştı. Cimbom, 30 yaşındaki sol beke karşılık 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i vermeyi kabul ederken, Taşdemir konusunda ortaya bir engel çıktı.

    TAŞDEMİR BEKLENİYOR
    Emre Taşdemir ile Sivasspor arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Bu sebeple Uğur Çiftçi, takımı ile antrenman yapmayı sürdürüyor. Galatasaray, bu sezon 5 asist üreten Çiftçi'nin transferini açıklayabilmek için Emre Taşdemir'in Yiğido ile anlaşmasını bekliyor.



    KUPA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletleri dün satışa çıkarıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları 180 TL ile 3 bin 800 TL arasında değişiyor.



    FERDİ KADIOĞLU'NA TAM NOT
    Galatasaray derbisinde sol kanat beki olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep FK maçında 4'lü savunmada sağ bek olarak görev yaptı. Mutlak bir golü önleyen futbolcunun performansı hem teknik heyeti hem de taraftarları memnun etti. Sosyal medyada taraftarlar, "Ferdi bizim jokerimiz. Her eve lazım" şeklinde yorumlar yaptı. 23 yaşındaki Kadıoğlu bu sezon 32 karşılaşmada takımına 2 asistlik katkı yaptı.



        GUSTAVO HENRIQUE YOL AYRIMINDA
        Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadro planlaması yapan Fenerbahçe, birçok stoper adayı arasında son alternatif olmasına karşın düşük maliyeti nedeniyle kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin ayrılığı için kulübü Flamengo ile temas kurdu. 1.4 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu olan futbolcu, taraftarların da son dönemlerde eleştirdiği isimlerden biri durumunda. Samet Akaydın'ın transfer edilmesiyle birlikte mevcut kadroda 5. stoper pozisyonuna düşen futbolcu ile yollar ayrılacak. 22 maçta 3 gol 1 asist yapan Brezilyalı için Fenerbahçe 1.4 milyon euro ödemek istemiyor. Görüşmeler sürüyor.



        SERVETİ REDDETTİ BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ
        Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve transferini açıklamak için Al-Nassr ile sözleşmesini feshetmesini beklediği Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerunlu golcünün Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Katar'dan aldığı cazip teklifi "Ben beşiktaş ile anlaştım" diyerek reddettiği öğrenildi. Kamerunlu golcünün gün içinde Suudi kulübü ile fesih görüşmelerini sonuçlandırması ve en geç yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş ile yıllık 2,5 milyon Euro'dan 2,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.



        BİZ GALİPKEN KAÇ DAKİKA VERECEKLER
        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in son maçlarındaki uzatma sürelerinden dolayı rahatsızlık yaşadıklarını belirtti. Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim. Maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesinde oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterilmesini de yadırgadıklarını aktaran Emre Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz" dedi.



            BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
            Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah-Beyazlılar, bugün yapacağı idman ile Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.



            KARTAL'A BOŞNAK STOPER
            Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş için Rusya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Rus basınında yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği aktarıldı. Hadzikadunic için ayrıca Juventus, Feyenoord, Schalke, Toulouse gibi kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. Öte yandan, Bosna Hersekli futbolcunun Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle FIFA'nın Rusya'daki oyuncular için tanıdığı sözleşmesini askıya alma hakkını kullanmayı planladığı aktarıldı.



            YUSUF ERDOĞAN ADANA DEMIR'DE
            Adana Demirspor Trabzonspor'dan 30 yaşındaki sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada ise "Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır"denildi. Ayrıca oyuncu sözleşmesi devam ederken başka bir kulübe transfer olursa, Adana kulübünün elde edeceği gelirin yarısı Trabzonspor'a verilecek.

            İŞLER BİR ANDA TERSİNE DÖNDÜ!
            Geçen sezon ilk yarıyı zirvede bitiren ve en yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor, bu sezon ise ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde 6. sırada tamamladı. Sezona büyük talihsizliklerle başlayan, Bruno Peres, Visca ve Dorukhan gibi önemli oyuncularının sakatlanmasıyla sarsılan Fırtına'da tarihi şampiyonlukta büyük emekleri olan Anthony Nwakaeme ve Cornelius'un da takımdan ayrılması sonucunda takımın iskeleti büyük oranda değişti.

            TRABZONSPOR'DA 3 FARKLI PLAN!
            Trabzonspor'da teknik ekip ve yönetim arasında gerçekleşen görüşmede kısa, orta ve uzun vadeli olarak 3 farklı plan belirlendi. Kısa vadeli planda Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde yola devam etmek, orta vadede şampiyonluk yarışı ve gelecek sezonun planlaması yer alıyor. Uzun vadeli hedefler arasında ise kulübün maaş dengesinin 30 milyon Euro seviyesinin altına çekilmesi ve A takım bünyesi içerisinde altyapıdan daha fazla oyuncunun yer alması planlanıyor.

            PENDIK'E 90+4 ŞOKU
            Pendikspor Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasının son maçında konuk ettiği Erzurumspor ile 90+4'te yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı. Pendik, 65'te Ahmet'in golüyle 1-0 öne geçti. 82'de gelişen Pendik atağında Regattin'in vuruşunu arka direkte yeni transfer Oğulcan Çağlayan tamamladı ama gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Konuk ekipte 90+4'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Eren Tozlu takımına 1 puanı getirdi.

            TARİHİ REKOR İÇİN SON 364 SAYI
            Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Philadelphia'ya karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmayı başardı. 38 bin 24 sayıya sahip LeBron James, 364 sayı daha atarsa, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olarak tarihteki yerini alacak.

            BAŞAKŞEHİR HASAN ALİ İLE YOLLARINI AYIRDI
            Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-Lacivertli formamızla 2,5 sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

            KONYA'DA YENİ HOCA STANOJEVİC OLDU
            Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Partizan'ı çalıştıran 49 yaşındaki Aleksandar Stanojevic getirildi. Konyaspor yönetiminin Sırp teknik direktör ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

            ANADOLU EFES'TEN RAHAT GALİBİYET
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 15. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Merkezefendi Basket'i 96-77 mağlup ederek sezonun 10. galibiyetini elde etti. Efes'te Larkin ve Mbaye 17'şer sayı ile oynarken, konuk takımda Max Heidegger'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

            JOSEF DE SOUZA KUPADA YOK
            Beşiktaş'a Konyaspor karşısında attığı golle galibiyeti getiren Josef'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu sakatlığı sebebiyle Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Josef, Kayseri maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

            VALENCİA'YI TAKİP EDİYORUZ
            Meksika ekibi Cruz Azul'un başkanı Victor Velazquez, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli forvet oyuncusu Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Victor Velazquez, Ekvadorlu yıldızın durumunu takip ettiklerini ve Radamel Falcao ile Valencia'yı kadrolarında görmek istediklerini itiraf etti. Gaziantep FK maçında attığı gol sonrası sevinmeyen Valencia, bu sezon Fenerbahçe'de 26 karşılaşmaya çıkarken 17 gol kaydetti.

            ASLAN ALANYA KARŞISINDA
            Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da start alacak zorlu maçı kazanan takım kupada adını son 8'e yazdıracak.

            EMİN BAYRAM'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
            Galatasaray, genç stoperi Emin Bayram'ın kontratının 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Emin imza sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum" dedi.

            SACHA BOEY'A SPORTİNG KANCASI
            Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sacha Boey ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un teklifler alan sağ beki Pedro Perro'yu sattıktan sonra ilk hedefinin Galatasaraylı Sacha Boey olacağı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın, Avrupa'nın dev takımları ile adı anılan Boey için bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Boey için büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor" demişti. Boey, bu sezon Galatasaray'da 15 lig maçında 2 asist kaydetti.

            DEE BOST ASVEL'DE
            THY EuroLeague ekiplerinden Asvel, Galatasaray Nef'ten Dee Bost'u transfer ettiğini açıkladı. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

            AL NASSR, NAVAS'I İSTİYOR
            İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'yu transfer edip büyük sükse yapan Al Nassr'ın PSG forması giyen Keylor Navas'ı da istediğini ve 36 yaşındaki kaleci için 4 milyon euro ödeyeceğini iddia etti.

            MERİH'E MÜTHİŞ DESTEK
            Atalanta, Salernitana'yı 8-2 yenerken Merih Demiral'a 60'a yakın Türk taraftar bayrak ve pankartlarla destek verdi. Milli stoper, 'İçimi ısıttığınız için hepinize teşekkürler' dedi.

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