Uğur Çiftçi için Sivasspor'la anlaşan Galatasaray'da gözler Emre Taşdemir'de





YUSUF ERDOĞAN ADANA DEMIR'DE

Adana Demirspor Trabzonspor'dan 30 yaşındaki sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada ise "Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır"denildi. Ayrıca oyuncu sözleşmesi devam ederken başka bir kulübe transfer olursa, Adana kulübünün elde edeceği gelirin yarısı Trabzonspor'a verilecek.



İŞLER BİR ANDA TERSİNE DÖNDÜ!

Geçen sezon ilk yarıyı zirvede bitiren ve en yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor, bu sezon ise ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde 6. sırada tamamladı. Sezona büyük talihsizliklerle başlayan, Bruno Peres, Visca ve Dorukhan gibi önemli oyuncularının sakatlanmasıyla sarsılan Fırtına'da tarihi şampiyonlukta büyük emekleri olan Anthony Nwakaeme ve Cornelius'un da takımdan ayrılması sonucunda takımın iskeleti büyük oranda değişti.



TRABZONSPOR'DA 3 FARKLI PLAN!

Trabzonspor'da teknik ekip ve yönetim arasında gerçekleşen görüşmede kısa, orta ve uzun vadeli olarak 3 farklı plan belirlendi. Kısa vadeli planda Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde yola devam etmek, orta vadede şampiyonluk yarışı ve gelecek sezonun planlaması yer alıyor. Uzun vadeli hedefler arasında ise kulübün maaş dengesinin 30 milyon Euro seviyesinin altına çekilmesi ve A takım bünyesi içerisinde altyapıdan daha fazla oyuncunun yer alması planlanıyor.



PENDIK'E 90+4 ŞOKU

Pendikspor Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasının son maçında konuk ettiği Erzurumspor ile 90+4'te yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı. Pendik, 65'te Ahmet'in golüyle 1-0 öne geçti. 82'de gelişen Pendik atağında Regattin'in vuruşunu arka direkte yeni transfer Oğulcan Çağlayan tamamladı ama gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Konuk ekipte 90+4'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Eren Tozlu takımına 1 puanı getirdi.



TARİHİ REKOR İÇİN SON 364 SAYI

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Philadelphia'ya karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmayı başardı. 38 bin 24 sayıya sahip LeBron James, 364 sayı daha atarsa, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olarak tarihteki yerini alacak.



BAŞAKŞEHİR HASAN ALİ İLE YOLLARINI AYIRDI

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-Lacivertli formamızla 2,5 sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



KONYA'DA YENİ HOCA STANOJEVİC OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Partizan'ı çalıştıran 49 yaşındaki Aleksandar Stanojevic getirildi. Konyaspor yönetiminin Sırp teknik direktör ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



ANADOLU EFES'TEN RAHAT GALİBİYET

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 15. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Merkezefendi Basket'i 96-77 mağlup ederek sezonun 10. galibiyetini elde etti. Efes'te Larkin ve Mbaye 17'şer sayı ile oynarken, konuk takımda Max Heidegger'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



JOSEF DE SOUZA KUPADA YOK

Beşiktaş'a Konyaspor karşısında attığı golle galibiyeti getiren Josef'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu sakatlığı sebebiyle Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Josef, Kayseri maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.



VALENCİA'YI TAKİP EDİYORUZ

Meksika ekibi Cruz Azul'un başkanı Victor Velazquez, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli forvet oyuncusu Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Victor Velazquez, Ekvadorlu yıldızın durumunu takip ettiklerini ve Radamel Falcao ile Valencia'yı kadrolarında görmek istediklerini itiraf etti. Gaziantep FK maçında attığı gol sonrası sevinmeyen Valencia, bu sezon Fenerbahçe'de 26 karşılaşmaya çıkarken 17 gol kaydetti.



ASLAN ALANYA KARŞISINDA

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da start alacak zorlu maçı kazanan takım kupada adını son 8'e yazdıracak.



EMİN BAYRAM'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Galatasaray, genç stoperi Emin Bayram'ın kontratının 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Emin imza sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum" dedi.



SACHA BOEY'A SPORTİNG KANCASI

Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sacha Boey ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un teklifler alan sağ beki Pedro Perro'yu sattıktan sonra ilk hedefinin Galatasaraylı Sacha Boey olacağı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın, Avrupa'nın dev takımları ile adı anılan Boey için bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Boey için büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor" demişti. Boey, bu sezon Galatasaray'da 15 lig maçında 2 asist kaydetti.



DEE BOST ASVEL'DE

THY EuroLeague ekiplerinden Asvel, Galatasaray Nef'ten Dee Bost'u transfer ettiğini açıkladı. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.



AL NASSR, NAVAS'I İSTİYOR

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'yu transfer edip büyük sükse yapan Al Nassr'ın PSG forması giyen Keylor Navas'ı da istediğini ve 36 yaşındaki kaleci için 4 milyon euro ödeyeceğini iddia etti.



MERİH'E MÜTHİŞ DESTEK

Atalanta, Salernitana'yı 8-2 yenerken Merih Demiral'a 60'a yakın Türk taraftar bayrak ve pankartlarla destek verdi. Milli stoper, 'İçimi ısıttığınız için hepinize teşekkürler' dedi.

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