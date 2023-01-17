Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni elması: Samed Bazdar

Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle ile yaptığı toplantıda 3-4 transfer istediğini dile getirdi.
Fenerbahçe, bazı bölgelere yapacağı hamlelerle sezonun ikinci yarısında avantajlı konuma geçmek istiyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe daha transfer sezonu resmi olarak başlamadan Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer ederek savunmasını güçlendirdi.
JESUS'TAN SAMET'E ÖVGÜLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti. Galibiyette önemli bir rol oynadı" açıklamalarını yaptı.