Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni elması: Samed Bazdar

FENER SOLA DA TAKVİYE YAPACAK

Fenerbahçe'de yeni hedef ise golcü transferi ve sol kanat takviyesi. Bu transferler için kaynak arayışında olan Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yabancı transfer kontenjanını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin golcü transferi için adaylar arasında Antalyaspor forması giyen Haji Wright yer alıyor. Yıldız golcü için takas+para teklifi yapan Fenerbahçe şu ana kadar istediği sonucu alamadı. Oyuncuya yurt dışından da önemli kulüplerin ilgisi var.