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    • 17.01.2023 12:06
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    • 17.01.2023 12:10
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    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni elması: Samed Bazdar

    Son dakika transfer haberi... Süper Lig’de ilk yarıyı lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de sezon sonu için tek hedef şampiyonluk. Sarı-Lacivertli Yönetim, 9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, yıldız futbolcuların yanı sıra kadrosuna genç takviyeler de yapmak istiyor. Altyapısına genç yıldız adaylarını transfer eden Fenerbahçe gözüne bir ismi daha kestirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Fenerbahçe’nin yeni elması

    Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle ile yaptığı toplantıda 3-4 transfer istediğini dile getirdi.

    Fenerbahçe, bazı bölgelere yapacağı hamlelerle sezonun ikinci yarısında avantajlı konuma geçmek istiyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe daha transfer sezonu resmi olarak başlamadan Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer ederek savunmasını güçlendirdi.

    JESUS'TAN SAMET'E ÖVGÜLER
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti. Galibiyette önemli bir rol oynadı" açıklamalarını yaptı.

        FENER SOLA DA TAKVİYE YAPACAK
        Fenerbahçe'de yeni hedef ise golcü transferi ve sol kanat takviyesi. Bu transferler için kaynak arayışında olan Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yabancı transfer kontenjanını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin golcü transferi için adaylar arasında Antalyaspor forması giyen Haji Wright yer alıyor. Yıldız golcü için takas+para teklifi yapan Fenerbahçe şu ana kadar istediği sonucu alamadı. Oyuncuya yurt dışından da önemli kulüplerin ilgisi var.

        OOSTERWOLDE ADAYLAR ARASINDA
        Sol kanat için ise ismi geçen oyuncuların başında Parma forması giyen Jayden Oosterwolde geliyor. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibi ise Hollandalı yıldızı takımda tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Oosterwolde'yi ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak, Parma'nın Serie A'ya yükselmemesi halinde ise önümüzdeki sezon da Oosterwolde'yi kadrosunda tutmak istiyor.

        GUSTAVO HENRIQUE YOLCU
        Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Gustavo Henrique için karar verildi. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Flamengo'dan kiralık olarak transfer edilen Henrique, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1667 dakika süre alan Brezilyalı savunma oyuncusu 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.

            18 YAŞINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ
            Fenerbahçe transferde tecrübeli ve yıldız isimlerle temaslarını sürdürürken bir yandan da genç isimler için hamlelerini sürdürüyor. Altyapıya potansiyeli yüksek oyuncuları transfer eden Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise Partizan forması giyen Samed Bazdar.

            Partizan altyapısından yetişen Türk asıllı genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Samed, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girdi.

            22 MAÇTA 4 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ
            Bu sezon Partizan formasıyla 22 maçta forma giyen Samed Bazdar, 4 gol ve 1 asistle mücadele ediyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan genç yıldız için Partizan ile temaslara başlayan Fenerbahçe, kadrosuna yetenekli bir isim daha eklemeyi planlıyor. Santrafor, forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Samed, Sırbistan Milli Takımım altyaş kategorilerinde 19 kez forma giyerken 3 gole imza attı.
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