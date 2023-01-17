TAKVİM gazetesi yazarları, Fenerbahçe'de yaşanan kadro krizini değerlendirdi

Fenerbahçe'de taraftarların gözbebeği olan Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda 303 dakikada 3 gol 1 asist, bir diğer genç yıldız Emre Mor ise 963 dakikada aynı gol ve asist sayısına ulaştı. İki genç yıldızın az süre alması futbol kamuoyunda eleştiri konusu olurken TAKVİM yazarları bu konuyu değerlendirdi. Yazarlarımız, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa devleriyle anılan Arda Güler ve Emre Mor ile ilgili kararını ve yol haritasını paylaştı.







İLKER YAĞCIOĞLU:

Fenerbahçe'nin B planına ihtiyacı var. Arda ve Emre'nin birlikte 11'de oynaması bu plana uygun. Jesus'un Arda'yı kazanması hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için önemli. Hatta benim için şampiyonluk kadar değerli.







EVREN TURHAN:

Fenerbahçe'de sonuca etki eden kaç oyuncu var? Jesus'un burada bir inadı var sanki. Emre'ye daha fazla şans verdi. Seneye Jesus gidebilir ama Arda Fenerbahçe'de kalıcı. Sözleşme konusu da net değil. Kulübün zarar edip etmeyeceği de önemli.