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    TAKVİM gazetesi yazarları, Fenerbahçe'de yaşanan kadro krizini değerlendirdi

    İlker Yağcıoğlu: Arda ve Emre’li bir B planına F.Bahçe’nin ihtiyacı var. Evren Turhan: Jesus bu konuda inat yapıyor. Oktay Derelioğlu: Genç futbolcu, oynayarak gelişir. Ulaş Özdemir: Jesus, Arda’nın hazır olmadığını söylüyorsa, inanmak gerek.

    Fener’in Arda ve Emre’ye ihtiyacı var

    Fenerbahçe'de taraftarların gözbebeği olan Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda 303 dakikada 3 gol 1 asist, bir diğer genç yıldız Emre Mor ise 963 dakikada aynı gol ve asist sayısına ulaştı. İki genç yıldızın az süre alması futbol kamuoyunda eleştiri konusu olurken TAKVİM yazarları bu konuyu değerlendirdi. Yazarlarımız, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa devleriyle anılan Arda Güler ve Emre Mor ile ilgili kararını ve yol haritasını paylaştı.



    İLKER YAĞCIOĞLU:
    Fenerbahçe'nin B planına ihtiyacı var. Arda ve Emre'nin birlikte 11'de oynaması bu plana uygun. Jesus'un Arda'yı kazanması hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için önemli. Hatta benim için şampiyonluk kadar değerli.



    EVREN TURHAN:
    Fenerbahçe'de sonuca etki eden kaç oyuncu var? Jesus'un burada bir inadı var sanki. Emre'ye daha fazla şans verdi. Seneye Jesus gidebilir ama Arda Fenerbahçe'de kalıcı. Sözleşme konusu da net değil. Kulübün zarar edip etmeyeceği de önemli.



    OKTAY DERELİOĞLU:
    Arda büyük bir yetenek. Oyuncu oynayarak gelişir. Bu Emre Mor için de geçerli. İki futbolcu da daha fazla şans bulmalı. Ama futbolun bir takım oyunu olduğunu ve kararı Jesus'un verdiğini unutmamalı.



    ULAŞ ÖZDEMİR:
    Fenerbahçe'nin özellikle ön alanda kreatif bir oyucuya ihtiyacı var. Bu temel eksiklikten dolayı Fenerbahçe işi sadece presle çözmeye çalışıyor. Arda'nın neden oynatılmadığının gündeme gelmesi normal. Ancak Arda buna hazır mı? Teknik adam hazır olmadığını söylüyorsa onun söylediğini kabul etmemiz gerek.



        KARAGÜMRÜK'TE DAHA ÇOK OYNADI
        Emre Mor, 2020-21 sezonunda Karagümrük ekibinde 29 maçta 1879 dakika süre alıp, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla eski parlak günlerine dönüş sinyali vermişti.

        AVRUPA DEVLERİ İSTİYOR
        Arda Güler, Alman ekibi Borussia Dortmund'un yanı sıra Hollanda temsilcisi Ajax ve İtalya'dan Napoli gibi köklü kulüplerle transferde anılıyor. Güler'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

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