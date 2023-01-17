Beşiktaş'ın yeni stoper adayı: Kiki Kouyate! İşte yapılan ilk teklif

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Konyaspor deplasmanında Josef de Souza'nın son dakika golüyle kazanan Beşiktaş zirve yarışına yeniden tutundu. Siyah-Beyazlılar, bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bulunuyor. Kara Kartal şampiyonluk yarışını sürdürürken transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.
ABOUBAKAR İÇİN GÜN SAYIYOR
Beşiktaş, öncelikli olarak golcü transferini sonlandırmak istiyor. Bilindiği gibi Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün takımdan ayrılması sonrasında ise Siyah-Beyazlılar'ın gündemine eski golcüsü Vincent Aboubakar geldi. Kartal, Kamerunlu golcüyü transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
FESİH İŞLEMLERİ BEKLENİYOR
Kara Kartal, prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar için artık geri sayıma geçti. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Kamerunlu yıldız golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve Siyah-Beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Yıldız oyuncu, Beşiktaş ile her konuda anlaştı ve sözleşme detayları da belli oldu.
YILLIK KAZANCI DA NETLEŞTİ
Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'a yarım sezon için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki sezon ise 3 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Yıldız oyuncuyla 2.5+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kamerunlu golcü 3. kez Beşiktaş forması giyecek. Aboubakar daha önce forma giydiği iki dönemde de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 30 yaşındaki yıldız golcünün yolunu şimdiden gözlemeye başladı.
BOUPENDZA İÇİN DE HAMLE YAPTI
Beşiktaş'ın golcü transferinde hedefi sadece Vincent Aboubakar değil… Siyah-Beyazlılar, ülkemizde Hatayspor forması giyen ve derin izler bırakan Aaron Boupendza ile de yakından ilgileniyor. Kartal, 26 yaşındaki yıldızı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Boupendza, bu sezon 8 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Hatayspor, 2 yıl önce yıldız golcüyü Al-Arabi'ye 4.2 milyon Euro bedelle satmıştı.
TORMENA İÇİN FARK 1 MİLYONA İNDİ
Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde de sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. Braga ile yapılan son pazarlıklarda aradaki 1.5 milyon Euro'luk fark 1 milyon Euro'ya indirildi. Şenol Güneş, uzun boyuna rağmen sürati, hava toplarındaki etkisi ve savunma gücüyle dikkat çeken oyuncuya onay verdi.