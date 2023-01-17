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    • 17.01.2023 13:54
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    • 17.01.2023 15:42
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    Beşiktaş'ın yeni stoper adayı: Kiki Kouyate! İşte yapılan ilk teklif

    Son dakika transfer haberleri… Süper Lig’de ilk yarının son maçında Konyaspor deplasmanında Josef de Souza’nın son dakika golüyle kazanan Beşiktaş zirve yarışına yeniden tutundu. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine stoper Kiki Kouyate'yi aldı. Siyah-beyazlılar Kiki Kouyate için Metz'e ilk teklifini yaptı.

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    İşte Beşiktaş’ın yeni stoper adayı | ÖZEL HABER

    Süper Lig'de ilk yarının son maçında Konyaspor deplasmanında Josef de Souza'nın son dakika golüyle kazanan Beşiktaş zirve yarışına yeniden tutundu. Siyah-Beyazlılar, bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bulunuyor. Kara Kartal şampiyonluk yarışını sürdürürken transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

    ABOUBAKAR İÇİN GÜN SAYIYOR
    Beşiktaş, öncelikli olarak golcü transferini sonlandırmak istiyor. Bilindiği gibi Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün takımdan ayrılması sonrasında ise Siyah-Beyazlılar'ın gündemine eski golcüsü Vincent Aboubakar geldi. Kartal, Kamerunlu golcüyü transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

    FESİH İŞLEMLERİ BEKLENİYOR
    Kara Kartal, prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar için artık geri sayıma geçti. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Kamerunlu yıldız golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve Siyah-Beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Yıldız oyuncu, Beşiktaş ile her konuda anlaştı ve sözleşme detayları da belli oldu.

    YILLIK KAZANCI DA NETLEŞTİ
    Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'a yarım sezon için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki sezon ise 3 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Yıldız oyuncuyla 2.5+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kamerunlu golcü 3. kez Beşiktaş forması giyecek. Aboubakar daha önce forma giydiği iki dönemde de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 30 yaşındaki yıldız golcünün yolunu şimdiden gözlemeye başladı.

    BOUPENDZA İÇİN DE HAMLE YAPTI
    Beşiktaş'ın golcü transferinde hedefi sadece Vincent Aboubakar değil… Siyah-Beyazlılar, ülkemizde Hatayspor forması giyen ve derin izler bırakan Aaron Boupendza ile de yakından ilgileniyor. Kartal, 26 yaşındaki yıldızı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Boupendza, bu sezon 8 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Hatayspor, 2 yıl önce yıldız golcüyü Al-Arabi'ye 4.2 milyon Euro bedelle satmıştı.

    TORMENA İÇİN FARK 1 MİLYONA İNDİ
    Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde de sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. Braga ile yapılan son pazarlıklarda aradaki 1.5 milyon Euro'luk fark 1 milyon Euro'ya indirildi. Şenol Güneş, uzun boyuna rağmen sürati, hava toplarındaki etkisi ve savunma gücüyle dikkat çeken oyuncuya onay verdi.

        KARTAL'DAN KIKI KOUYATE ATAĞI
        Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen stoper ise Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate… Siyah-Beyazlı kurmaylar, Malili yıldız için Fransız kulübüne teklifini yaptı. Beşiktaş, yıldız oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı Metz'den gelecek cevabı bekliyor. 1.93 mt.'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuran Kouyate, teknik kapasitesiyle de dikkatleri çekiyor.

        MALLİ MİLLİ TAKIMI'NDA 21 KEZ OYNADI
        Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev yapabilen Kouyate, 3 yıl önce Troyes'tan Metz'e 3.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Mali Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ligue 2'de 12 maçta görev aldı.

        Gol ve asist üretme başarısı gösteremedi. Kariyerinde 168 karşılaşmada görev alan Malili stoper, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.
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