Konyaspor teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i resmen duyurdu

Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.



Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak."