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    • Spor
    • 17.01.2023 17:17
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    • 17.01.2023 17:19
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    Konyaspor teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i resmen duyurdu

    İlhan Palut ile yolları ayıran Konyaspor teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklmada, Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Konyaspor yeni hocasını duyurdu

    Konyaspor tekbik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "arabam.com Konyaspor'umuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

    ALEKSANDAR STANOJEVİC HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?
    Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan'da çalıştı.

    Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.

    Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak."
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    Haberler Spor Konyaspor teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i resmen duyurdu
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