Beşiktaş yeni stoper adayı: Kiki Kouyate! İşte yapılan ilk tepklif

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Konyaspor deplasmanında Josef de Souza'nın son dakika golüyle kazanan Beşiktaş zirve yarışına yeniden tutundu. Siyah-Beyazlılar, bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bulunuyor. Kara Kartal şampiyonluk yarışını sürdürürken transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

ABOUBAKAR İÇİN GÜN SAYIYOR

Beşiktaş, öncelikli olarak golcü transferini sonlandırmak istiyor. Bilindiği gibi Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün takımdan ayrılması sonrasında ise Siyah-Beyazlılar'ın gündemine eski golcüsü Vincent Aboubakar geldi. Kartal, Kamerunlu golcüyü transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.