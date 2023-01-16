Galatasaray'ın yeni transferi Uğur Çiftçi’yi eski hocası anlattı

Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki sol beke Gençlerbirliği'nde ilk kez A Takım'da şans veren hocası Mustafa Kaplan, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Oyuncuyu anlatan Kaplan, "Uğur büyük kulüplere gitmek için geç bile kaldı. Gençlerbirliği'nde oynarken 4 büyük kulüp de onu istedi. Galatasaray transferde tam isabet sağladı" dedi. Uğur Çiftçi'yi ilk kez kadroya aldığında Galatasaray'a karşı oynadıklarını maçı İstanbul'da 2-0 kazandıklarını anlatan Kaplan, "Uğur'un Galatasaray'a kısmeti bugüneymiş. Ahmet Çalık'ı Galatasaray'a verdiğimizde ben Uğur'u da almalarını önermiştim. Orada olmayı hak ediyordu. Uğur birçok yönü olan bir oyuncu. Fenerbahçe ile Vitor Pereira döneminde rakip olduğumuzda Nani'yi Uğur Çiftçi ile durdurmuştuk. Uğur'un lider vasfı var. A Milli Takım da Uğur Çiftçi'den artık daha fazla yararlanacaktır. Stefan Kuntz mutlaka değerlendirmelidir" diye konuştu.