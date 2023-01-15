Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden sonra moral arayışında olduğu Gaziantep maçının ilk 11'leri de belli oldu.Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.