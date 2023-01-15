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    • Spor
    • 15.01.2023 18:49
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    • 15.01.2023 18:49
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    Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺! Gaziantep - FB maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Gaziantep ile Fenerbahçe maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak Gaziantep ve Fenerbahçe maçında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Taraftarlar maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranını araştırmaya başladı. İşte maç hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden sonra moral arayışında olduğu Gaziantep maçının ilk 11'leri de belli oldu.Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    İŞTE İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

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    İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK

    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.

        5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

        VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

        Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
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        Haberler Spor Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺! Gaziantep - FB maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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