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    • 15.01.2023 14:39
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    • 15.01.2023 14:50
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    Eski hocası Galatasaray'ın yeni transferi Uğur Çiftçi'yi anlattı: Onunla dünya yıldızını durdurduk

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, aradığı sol beki yine Süper Lig'de buldu. Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip tecrübeli ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Uğur Çiftçi'yi ilk kez A Takım kadrosuna alan eski hocası Mustafa Kaplan, Galatasaray'ın yeni transferini takvim.com.tr'ye anlattı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Eski hocası G.Saray’ın yeni transferini TAKVİM’e anlattı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı. Uğur Çiftçi'nin kariyer basamaklarını yükselmesinde ciddi bir pay sahibi olan ve futbolcuyu ilk kez Gençlerbirliği'nde A Takım kadrosuna alan teknik direktör Mustafa Kaplan, Galatasaray'ın yeni transferini tüm detaylarıyla TAKVİM'e anlattı. Kaplan, eski öğrencisiyle ilgili dikkati çeken ifadelere imza attı. İşte o sözler...

    OKAN BURUK ISRARLA SOL BEK İSTEDİ
    Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Uğur Taşdemir'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ısrarla bir sol bek istemişti. Sarı-Kırmızılılar, Uğur Çiftçi, Aziz Eraltay ve Güray Vural'ı gündemine almıştı. Yapılan görüşmeler neticesinde Cimbom, Uğur Çiftçi'de karar kıldı.

    HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI
    Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile yaptığı görüşmelerin ardından Uğur Çiftçi'nin transferini olumlu sonuçlandırdı. Uğur Çiftçi'ye karşılık Emre Taşdemir'i ve bir miktar da para vermeyi kabul eden Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak ve aynı zamanda yerli bir sol bek ile devam etmenin avantajını yakalamış olacak.

        UĞUR ÇİFTÇİ İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI
        Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Uğur Çiftçi'yi en iyi tanıyan isimlerin başında gelen teknik direktör Mustafa Kaplan, futbolcuyu tüm detaylarıyla TAKVİM'e anlattı. Mustafa Kaplan, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasının kendisi adına sürpriz olmadığını dile getirirken, "Uğur Çiftçi'yi Gençlerbirliği'nde ilk kez A Takım kadrosuna ben almıştım. O zaman Gençlerbirliği U21 Takımı'nda oynuyordu. Kadroya aldım ve Galatasaray'a karşı oynadık. O maçı da Galatasaray'a karşı İstanbul'da 2-0 kazanmıştık. Uğur, büyük kulüplere gitmek için geç bile kaldı. Gençlerbirliği'nde forma giyerken Uğur'u 4 büyük kulüp de istedi. Galatasaray isabetli bir transfer yaptı" diye konuştu.

        YILLAR ÖNCE GALATASARAY'A ALMALARINI TAVSİYE ETMİŞTİM
        Merhum Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer sürecinde Sarı-Kırmızılılar'a bir öneride bulunduğunu hatırlatan Kaplan, "Allah rahmet etsin. Ahmet Çalık'ı Galatasaray'a verdiğimizde ben Uğur Çiftçi'yi de aslında almaları gerektiğini ve ihtiyaçları olduğunu söylemiştim. Galatasaray'a transferi, bugüne kısmetmiş. Uğur önü açık bir futbolcuydu. Sivasspor'da da başarılı oldu. Trabzonspor'a da gitmesi çok yakınken transferi gerçekleşmedi. Oralarda olmayı çok istiyordu. Hak ettiği yerde olacak" ifadesini kullandı.

        "NANİ'Yİ UĞUR ÇİFTÇİ PASİFİZE ETTİ, MAÇIN ADAMI OLDU"
        Futbolcu ile ilgili önemli ayrıntılara yer veren deneyimli teknik adam, "Uğur çok istekli ve arzulu bir oyuncudur. Hücum yönü de çok iyi bir futbolcu. Kendisini sol stoperde de sağ bekte de değerlendirmişliğimiz var. Bir örnek vereyim; Fenerbahçe ile oynamıştık. O zaman Vitor Pereira vardı takımın başında. Fenerbahçe'de Luis Nani oynuyordu. Nani'nin önünü kapatmak için Uğur'u sağ bekte oynattım. Müthiş oynadı ve maçın adamı oldu. Nani'yi pasifize etti. Dolayısıyla Uğur görev verdiğiniz her yerde işini layıkıyla yapar. Galatasaray'a da çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.

            UĞUR ÇİFTÇİ'NİN LİDER BİR VASFI DA VAR
            Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a her yönüyle çok uygun bir isim olduğunu da anlatan Kaplan, "Hırslı, istekli, arzulu oluşunun dışında agresif bir oyuncudur. Mücadeleyi bırakmaz. Topu kaybedince tekrar kazanmak için çok uğraşır. Ayrıca saha içinde lider bir vasfı da vardır. Önünde oynayan futbolcuyu da performans olarak yukarıya çekmek için uğraşır. Ayrıca neden kullandırmıyorlar anlamıyorum ama frikikleri de çok iyi kullanabilir" açıklamasını yaptı.

            A MİLLİ TAKIM İÇİN DE ÖNEMLİ
            Öte yandan Mustafa Kaplan, Uğur Çiftçi'ye A Milli Takım konusunda haksızlık yapıldığını da dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Uğur Çiftçi, Anadolu takımlarında parlıyorken ve kadroya alınmıyorken de itiraz ediyor ve bunu anlatıyorduk. Şimdi artık Galatasaray'da ve milli takım kapılarının kendisine açık olması daha kolay. Milli Takım adına da önemli bir futbolcu. Stefan Kuntz'un kendisinden yararlanması gerektiği fikrindeyim" diyerek sözlerini tamamladı.

            *Uğur Çiftçi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            UĞUR ÇİFTÇİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI
            Bu sezon Süper Lig ekibi Sivasspor'da 23 maçta 1748 dakika forma giyen Uğur Çiftçi 5 asiste imza attı. Geçen sezon 44 maçta 4 asist yapan Çiftçi, 2020-21 sezonunu da 41 maçta 4 asist ile tamamlamıştı. Uğur Çiftçi, Sivasspor'dan önce Gençlerbirliği ve Hacettepe takımlarının formasını giydi. 2022 Haziran ayında kontratını uzatan futbolcunun Sivasspor ile normal şartlarda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Çiftçi, kariyerine hayallerinin takımı Galatasaray'da devam edecek.

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