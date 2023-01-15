Eski hocası Galatasaray'ın yeni transferi Uğur Çiftçi'yi anlattı: Onunla dünya yıldızını durdurduk

"NANİ'Yİ UĞUR ÇİFTÇİ PASİFİZE ETTİ, MAÇIN ADAMI OLDU"

Futbolcu ile ilgili önemli ayrıntılara yer veren deneyimli teknik adam, "Uğur çok istekli ve arzulu bir oyuncudur. Hücum yönü de çok iyi bir futbolcu. Kendisini sol stoperde de sağ bekte de değerlendirmişliğimiz var. Bir örnek vereyim; Fenerbahçe ile oynamıştık. O zaman Vitor Pereira vardı takımın başında. Fenerbahçe'de Luis Nani oynuyordu. Nani'nin önünü kapatmak için Uğur'u sağ bekte oynattım. Müthiş oynadı ve maçın adamı oldu. Nani'yi pasifize etti. Dolayısıyla Uğur görev verdiğiniz her yerde işini layıkıyla yapar. Galatasaray'a da çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.