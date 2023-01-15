Eski hocası Galatasaray'ın yeni transferi Uğur Çiftçi'yi anlattı: Onunla dünya yıldızını durdurduk

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı. Uğur Çiftçi'nin kariyer basamaklarını yükselmesinde ciddi bir pay sahibi olan ve futbolcuyu ilk kez Gençlerbirliği'nde A Takım kadrosuna alan teknik direktör Mustafa Kaplan, Galatasaray'ın yeni transferini tüm detaylarıyla TAKVİM'e anlattı. Kaplan, eski öğrencisiyle ilgili dikkati çeken ifadelere imza attı. İşte o sözler...
OKAN BURUK ISRARLA SOL BEK İSTEDİ
Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Uğur Taşdemir'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ısrarla bir sol bek istemişti. Sarı-Kırmızılılar, Uğur Çiftçi, Aziz Eraltay ve Güray Vural'ı gündemine almıştı. Yapılan görüşmeler neticesinde Cimbom, Uğur Çiftçi'de karar kıldı.
HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile yaptığı görüşmelerin ardından Uğur Çiftçi'nin transferini olumlu sonuçlandırdı. Uğur Çiftçi'ye karşılık Emre Taşdemir'i ve bir miktar da para vermeyi kabul eden Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak ve aynı zamanda yerli bir sol bek ile devam etmenin avantajını yakalamış olacak.