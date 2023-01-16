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    Galatasaray yenilgisiyle şoka giren Fenerbahçe'yi Gaziantep'te Enner Valencia hayata döndürdü

    8’de Valencia ile öne geçen F.Bahçe’ye 55’te Kitsiou cevap verdi. 70’te Sagal’ın atılmasıyla yüklenen Fener 90+1’de Valencia ile güldü. Kanarya zirveyle farkı 4’te tuttu.

    F’enner’in dönüşü

    F.Bahçe Gaziantep'i deplasmanda 2-1 yendi. Lider G.Saray ile puan farkını yeniden 4'e indirdi. 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. G.Antep'te Ertuğrul'un hamlesi kaleci Günay'ı yanıltınca, Valencia topu önünde buldu... Ekvadorlu yıldız büyük hatayı affetmedi ve topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.



    MARKOVİC İLE GOLE YAKLAŞTI
    28'de Sagal'ın ceza sahası içinden yaptığı sert şutta Altay kalesinde devleşti. Ev sahibi ekip 40. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Lazar Markovic'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



    VALENCİA YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
    54'te Emre Mor Valencia'ya pasını verdi. Ekvadorlu yıldız yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 55'te Kitsiou, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

    GÜNAY DA KURTARAMADI!
    67'de Batsuhayi kaleciyle karşıya karşıya kaldığı pozisyonda Günay'ı geçemedi. 87'de Serdar Dursun'un kafa vuruşunu Günay kurtardı. 90+1'de Valencia maçın skorunu belirledi: 1-2.

    FENER'DE ZAJC GÖZDEN ÇIKARILDI
    F.Bahçe'de Gaziantep'e götürülen Miha Zajc ve Gustavo Henrique kadroya alınmadı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve başka kulüpler de görüşme halinde olan Zajc'ın kadroya yazılmaması ayrılık iddialarını da güçlendirdi.



        FENERBAHÇE ANTEP'E KARŞI İLKİ BAŞARDI
        F.Bahçe 2020 yılının Ocak ayından bu yana Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yı üst üste iki maçta mağlup etti. Fenerbahçe, rakibi karşısındaki şanssızlığını da böylece kırmış oldu.

        JESUS 4'LÜYLE OYNADI
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep maçına 4'lü savunma ile çıktı. Sağ bekte Ferdi, solda Alioski ile maça başlayan Fener'de stoperlerde Szalai ve Samet görev aldı.



        ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ TAM
        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcucu Alioski, Gaziantep maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Gaziantep maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Taraftarımız şunu bilsin ki bizim şampiyonluğa olan inancımız tam" şeklinde konuştu.



        GELECEĞİM FENERBAHÇE'DE
        Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Valencia, "Geleceğim Fenerbahçe'de. Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum" dedi. Ekvadorlu yıldız, bu sezon Süper Lig'de 15 gol atarak gol krallığında zirveye kuruldu.

        ARDA GİRDİ MAÇ GELDİ
        Fenerbahçe'de oynatılmadığı için Teknik Direktör Jorge Jesus'un eleştirildiği Arda Güler, Gaziantep maçının kaderini değiştirdi. 83'te oyuna giren 17 yaşındaki futbolcu, ligde en son 14. haftadaki Giresunspor karşılaşmasında sadece 3 dakika oynamıştı. 4 maç aradan sonra forma şansı bulan genç yetenek, 33 kez topla buluştu. Yüzde 93 pas isabetiyle oynayan Arda, 1 kilit pas attı. Girdiği tek ikili mücadeleden galip çıkan Arda'nın tek şutu da isabetliydi. Arda Güler4in az süre bulması sosyal medyada bir kez daha tartışıldı

        SAMET AYAĞININ TOZUYLA
        Hafta içinde transferi açıklanan Samet Akaydın, Fenerbahçe forması ile ilk maçını Gaziantep FK karşılaşmasında yaptı. Samet Akaydın, teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de tercih edilirken bu maçtaki partneri ise Attila Szalai oldu. Samet Akaydın, 59 pasta yüzde 84.7 isabet yakaladı. 8 ikili mücadelenin yarısını kazanan Samet, 2 de hava topu aldı. 1'er kez top kapan, şut engelleyen ve ara pası yapan Samet, 2 kere de top uzaklaştırdı, 90 dakika sahada kaldı.



            SAGAL İKİ BENZER FAULLE ATILDI
            Gaziantep FK'da Angelo Sagal gördüğü çift sarı kartla oyundan atıldı. Şilili futbolcu, 58'de atağa çıkan Mert Hakan'a yandan temas edip düşürdüğü için ilk sarı kartı gördü. 70'te ise kendisi hücum ederken topu kazanan Arao'yu iterek yere düşürdü ve kızardı. Sagal takımının 22 Ocak'ta evinde Sivasspor ile yapacağı Süper Lig maçında olmayacak.

            YİNE HAKEM TARTIŞILDI
            maçında görev yapan orta hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yönetimi çok eleştirildi. Gaziantepli savunmacı Papy Djilobodji'nin ilk yarıda Valencia ile girdiği hava topu mücadelesinde diz atmasını es geçen hakem es geçti. Djilobodji, ikinci yarının hemen başında ise Batshuayi'ye arkadan sert bir faul yaparak ilk sarı kartını gördü.

            'TEMİZDİ' YORUMU
            Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde hakemin verdiği faul de çok eleştirildi. Söz konusu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu'nun, Figueiredo'nun ayağından topu temiz aldığı ifade edildi. Pozisyonun devamında Kitsou topu sarı-lacivertli ağlara yollayarak skoru 1-1'e getirdi.

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