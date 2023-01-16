Galatasaray yenilgisiyle şoka giren Fenerbahçe'yi Gaziantep'te Enner Valencia hayata döndürdü

F.Bahçe Gaziantep'i deplasmanda 2-1 yendi. Lider G.Saray ile puan farkını yeniden 4'e indirdi. 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. G.Antep'te Ertuğrul'un hamlesi kaleci Günay'ı yanıltınca, Valencia topu önünde buldu... Ekvadorlu yıldız büyük hatayı affetmedi ve topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.
MARKOVİC İLE GOLE YAKLAŞTI
28'de Sagal'ın ceza sahası içinden yaptığı sert şutta Altay kalesinde devleşti. Ev sahibi ekip 40. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Lazar Markovic'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
VALENCİA YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
54'te Emre Mor Valencia'ya pasını verdi. Ekvadorlu yıldız yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 55'te Kitsiou, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla skora denge getirdi: 1-1.
GÜNAY DA KURTARAMADI!
67'de Batsuhayi kaleciyle karşıya karşıya kaldığı pozisyonda Günay'ı geçemedi. 87'de Serdar Dursun'un kafa vuruşunu Günay kurtardı. 90+1'de Valencia maçın skorunu belirledi: 1-2.
FENER'DE ZAJC GÖZDEN ÇIKARILDI
F.Bahçe'de Gaziantep'e götürülen Miha Zajc ve Gustavo Henrique kadroya alınmadı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve başka kulüpler de görüşme halinde olan Zajc'ın kadroya yazılmaması ayrılık iddialarını da güçlendirdi.