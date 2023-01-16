Galatasaray yenilgisiyle şoka giren Fenerbahçe'yi Gaziantep'te Enner Valencia hayata döndürdü





GELECEĞİM FENERBAHÇE'DE

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Valencia, "Geleceğim Fenerbahçe'de. Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum" dedi. Ekvadorlu yıldız, bu sezon Süper Lig'de 15 gol atarak gol krallığında zirveye kuruldu.



ARDA GİRDİ MAÇ GELDİ

Fenerbahçe'de oynatılmadığı için Teknik Direktör Jorge Jesus'un eleştirildiği Arda Güler, Gaziantep maçının kaderini değiştirdi. 83'te oyuna giren 17 yaşındaki futbolcu, ligde en son 14. haftadaki Giresunspor karşılaşmasında sadece 3 dakika oynamıştı. 4 maç aradan sonra forma şansı bulan genç yetenek, 33 kez topla buluştu. Yüzde 93 pas isabetiyle oynayan Arda, 1 kilit pas attı. Girdiği tek ikili mücadeleden galip çıkan Arda'nın tek şutu da isabetliydi. Arda Güler4in az süre bulması sosyal medyada bir kez daha tartışıldı



SAMET AYAĞININ TOZUYLA

Hafta içinde transferi açıklanan Samet Akaydın, Fenerbahçe forması ile ilk maçını Gaziantep FK karşılaşmasında yaptı. Samet Akaydın, teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de tercih edilirken bu maçtaki partneri ise Attila Szalai oldu. Samet Akaydın, 59 pasta yüzde 84.7 isabet yakaladı. 8 ikili mücadelenin yarısını kazanan Samet, 2 de hava topu aldı. 1'er kez top kapan, şut engelleyen ve ara pası yapan Samet, 2 kere de top uzaklaştırdı, 90 dakika sahada kaldı.