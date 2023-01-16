Galatasaray, İstanbulspor'dan Mehmet yeşil ve Karagümrük'ten Baniya’yı gündemine aldı





MALİYET DE UYGUN

Mehmet Yeşil, stoper dışında sağ bekte de oynayabiliyor. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcunun değeri 725 bin Euro civarında. İtalya ve Türkiye vatandaşı olan 23 yaşındaki Fatih Karagümrüklü Baniya'ya da 350 bin Euro değer biçiliyor.