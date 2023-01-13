G.saray’dan sürpriz atak! İşte yeni stoper adayı: Mehmet Yeşil

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bugün Hatayspor'u mağlup ederek farkı 7'ye çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Hatayspor maçı öncesinde Belçikalı yıldız oyuncu Dries Mertens cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Üst üste 7 maç kazanan Cimbom, Hatay'ı da geçerek seriyi 8 maça çıkarmak istiyor.
UĞUR ÇİFTÇİ BUGÜN İSTANBUL'DA
Transfer sezonuna en hızlı girişi yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin atağına Galatasaray karşılık verdi. Cimbom, Sivassspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaşma sağladı. Transfer henüz resmi olarak açıklanmadı. Uğur Çiftçi'nin yarın İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
600 BİN EURO VE EMRE'Yİ VERECEK
Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda Uğur Çiftçi transferini 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında bitirdi. Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'yi transfer etmesinde Okan Buruk'un özel isteği ve raporunun önemli rol oynadığı öğrenildi. 30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 asist yaptı.