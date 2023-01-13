G.saray’dan sürpriz atak! İşte yeni stoper adayı: Mehmet Yeşil

ANTALYASPOR 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, Antalyaspor forması giyen Haji Wright için Antalyaspor Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, Ross, Seferovic ve Yusuf'u kiralık olarak teklif etti. Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu. Akdeniz ekibinin ise Haji Wright'tan 8 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.