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    • Spor
    • 13.01.2023 13:32
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    • 13.01.2023 13:35
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    G.saray’dan sürpriz atak! İşte yeni stoper adayı: Mehmet Yeşil

    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin transfer atağına yanıt veren Galatasaray, Sivassspor’un tecrübeli sol kanat oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaşma sağladı. Uğur Çiftçi transferi ile sol kanadını güçlendiren Galatasaray, en az iki bölgeye daha transfer yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın takviye yapacağı bölgeler stoper ve forvet bölgesi. Yerli adaylar arasında ise sürpriz bir isim ön plana çıkıyor. Aslan’ın İstanbulspor forması giyen genç yıldız Mehmet Yeşil için çalışmalara başladığı belirtildi. Okan Buruk’un genç ismin performansından çok etkilendiği ve onun transferi için yönetime baskı kurduğu bildirildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte G.Saray’ın yeni stoper adayı

    Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bugün Hatayspor'u mağlup ederek farkı 7'ye çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Hatayspor maçı öncesinde Belçikalı yıldız oyuncu Dries Mertens cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Üst üste 7 maç kazanan Cimbom, Hatay'ı da geçerek seriyi 8 maça çıkarmak istiyor.

    UĞUR ÇİFTÇİ BUGÜN İSTANBUL'DA
    Transfer sezonuna en hızlı girişi yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin atağına Galatasaray karşılık verdi. Cimbom, Sivassspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaşma sağladı. Transfer henüz resmi olarak açıklanmadı. Uğur Çiftçi'nin yarın İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    600 BİN EURO VE EMRE'Yİ VERECEK
    Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda Uğur Çiftçi transferini 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında bitirdi. Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'yi transfer etmesinde Okan Buruk'un özel isteği ve raporunun önemli rol oynadığı öğrenildi. 30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 asist yaptı.

        SANTRAFOR İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
        Uğur Çiftçi transferi ile sol kanadını güçlendiren Galatasaray, en az iki bölgeye daha transfer yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın takviye yapacağı bölgeler stoper ve forvet bölgesi. Sarı-Kırmızılılar'da santrafor için ismi geçenler arasında en güçlü aday Haji Wright. Avrupa medyasındaki haberlere göre ise Sarı-Kırmızılılar, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

        ANTALYASPOR 8 MİLYON EURO İSTİYOR
        Galatasaray, Antalyaspor forması giyen Haji Wright için Antalyaspor Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, Ross, Seferovic ve Yusuf'u kiralık olarak teklif etti. Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu. Akdeniz ekibinin ise Haji Wright'tan 8 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

        MEHMET YEŞİL İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
        Galatasaray, santrafor transferi dışında stoper transfer için de arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı ile rotasyona girebilecek bir stoper arayışında. Yerli adaylar arasında ise sürpriz bir isim ön plana çıkıyor. Aslan'ın İstanbulspor forması giyen genç yıldız Mehmet Yeşil için çalışmalara başladığı belirtildi. Okan Buruk'un genç ismin performansından çok etkilendiği ve onun transferi için yönetime baskı kurduğu bildirildi.

            SÜPER LİG'DE 19 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
            İstanbulspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Mehmet Yeşil, bu sezon 19 maçta görev aldı. 2 gole imza attı. 1.88 mt.'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran Yeşil'in güncel piyasa değeri ise 725 bin Euro. Genç yıldız, Türk Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giydi. Mehmet Yeşil, Türkiye U19 takımında 1, U18'de ise 5 maçta görev aldı.
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