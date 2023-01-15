Şenol Güneş galibiyet sonrası konuştu: "Yapacak işimiz var!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem Konyaspor karşısında alınan galibiyet hem de Vincent Aboubakar'ın transferi hakkında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Sahaya kazanmak için çıktık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı ve kanatları iyi kullanan bir takım. Maça 1-0 geride başladık. Arkadaşının hatasını, diğerlerinin gayreti kapattı. Bugün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Moral açısından bu galibiyet iyi oldu ama bu yeterli değil. Çok işimiz var. Gerilerdeyiz, savaşacağız" ifadelerini kullandı.