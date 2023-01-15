Şenol Güneş galibiyet sonrası konuştu: "Yapacak işimiz var!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem Konyaspor karşısında alınan galibiyet hem de Vincent Aboubakar'ın transferi hakkında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Sahaya kazanmak için çıktık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı ve kanatları iyi kullanan bir takım. Maça 1-0 geride başladık. Arkadaşının hatasını, diğerlerinin gayreti kapattı. Bugün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Moral açısından bu galibiyet iyi oldu ama bu yeterli değil. Çok işimiz var. Gerilerdeyiz, savaşacağız" ifadelerini kullandı.
GELİRSE ÇALIŞIRIZ...
Şenol Güneş, çok merak edilen Vincent Aboubakar'ın transferiyle ilgili, "Bilmiyorum. Yarın öbür gün bakacağız. Oyuncu gelirse çalıştırırız, giderse başarılar dileriz" yorumunda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcuyla daha önce çalışmıştı. İki isim 2020-2021'de birlikteydi; Abou, 32 maçta 17 gol attı.
GEDSON MAÇIN KAHRAMANI OLDU
Konya maçında Beşiktaş'ın parlayan ismi Gedson Fernandes oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan 24 yaşındaki orta saha, 34 pasta yüzde 67 isabet yakaladı. 4 ikili mücadele kazanan, 4 şut çeken Gedson, 2 kez top kaptı, 1 de şut engelledi. Portekizli alkışlandı.