Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama: "Siz Trabzonspor'a mı rakiplere mi çalışıyorsunuz?"

"TRABZONSPOR TARAFTARINA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Avcı, "Bizim transfere zaman zaman ihtiyacımız var ama Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var. Bugün gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu desteği bizden esirgemesinler" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR RUHU BU KADAR KOLAY TESLİM OLMAZ"

Alanyaspor ve Fatih Karagümrük yenilgilerindeki oyunun kendisini çok yorduğunu açıklayan Avcı, "26 aydır Trabzonspor, ligin en fazla puan ve en fazla kupa alan takımı. Futbolun içinde iniş çıkışların olduğu süreçler de yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran, değerlendirme durumu oluşturan 2 müsabaka oldu, Fatih Karagümrük ve Alanya maçıydı. Alanya maçı başlıyor, 7 buçuk dakikada 3 net pozisyon yakalıyoruz. Golden sonra kırılıyor, çabuk teslim oluyoruz. Trabzonspor ruhu bu kadar kolay teslim olmaz" ifadelerini kullandı.