Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama: "Siz Trabzonspor'a mı rakiplere mi çalışıyorsunuz?"

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Hiçbir zaman vazgeçmede yollarına en iyi şekilde devam etmek istediklerini dile getiren Abdullah Avcı, "Maçın ilk yarısında akan oyunda ve kale atışlarında baskı planlarımız son derece sağlıklı 45 dakika sürdü. Bunları çok doğru uyguladık. Yeri geldiğinde stoperlerin bir tanesini feda ettik. Akan ve duran oyunda 7 kişiyle baskı yaptık. Belki başka pozisyonda gol yakalayabilirdik ama Bakasetas'ın attığı golle öne geçip devreyi sağlıklı biçimde bitirdik. İlk yarı itibariyle bir şey vermedik. İkinci yarına başlarken 2 buçuk bölgede kompakt şekilde kalmak istedik. İkinci golü bulup daha farklı kazanabilmek için bu planı yapmıştık. Rakibimiz bu ligin en iyi organize olan takımı ve topa sahip olarak üstümüze geldiler. Bazen kestik, bazen direkt oyun oynadık. Rakibe pek bir şey vermedik. iniş çıkışların olduğu bir süreçte kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Trabzonspor, biz hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Başakşehir de biz de sezon başından itibaren 28 resmi müsabaka oynayan takımlarız. Diğerlerinden 2 kat fazla, bu kolay bir süreç değil. Başarılar diliyorum. Oyuncularım bu süreçte hem savunma hem hücumda yaptıkları fedakarlık ve geçişlerdeki yardımlaşmaları ve kazandıkları için tebrik ediyorum" diye konuştu.
"TRABZONSPOR TARAFTARINA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Avcı, "Bizim transfere zaman zaman ihtiyacımız var ama Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var. Bugün gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu desteği bizden esirgemesinler" şeklinde konuştu.
"TRABZONSPOR RUHU BU KADAR KOLAY TESLİM OLMAZ"
Alanyaspor ve Fatih Karagümrük yenilgilerindeki oyunun kendisini çok yorduğunu açıklayan Avcı, "26 aydır Trabzonspor, ligin en fazla puan ve en fazla kupa alan takımı. Futbolun içinde iniş çıkışların olduğu süreçler de yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran, değerlendirme durumu oluşturan 2 müsabaka oldu, Fatih Karagümrük ve Alanya maçıydı. Alanya maçı başlıyor, 7 buçuk dakikada 3 net pozisyon yakalıyoruz. Golden sonra kırılıyor, çabuk teslim oluyoruz. Trabzonspor ruhu bu kadar kolay teslim olmaz" ifadelerini kullandı.