Fenerbahçe kaleci transferi için düğmeye bastı: 1 numara Strakosha!

Ara transferin başlaması ile birlikte Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesecek gibi görünmüyor. Santrfor ve sol bek transferi yapacağı iddia edilen Fenerbahçe'de kaleci transferinin de gündeme geldiği iddia edildi.
Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan ve Jesus'un da "Yetersiz" şeklinde rapor verdiği Altay Bayındır'ın yerine Fenerbahçe'nin kaleci aradığı iddia edildi.
Gündemdeki ismin ise Brentford'un Arnavut kalecisi Thomas Strakosha olduğu öğrenildi. Premier Lig kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thomas Strakosha, geçtiğimiz sezon Napoli'nin kalesini korumuş ve İstanbul'da Galatasaray'dan yediği hatalı golle hatırlarda kalmıştı.