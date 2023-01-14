GHEZZAL SAKAT, SALİH UÇAN CEZALI

Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Bu iki oyuncunun yanı sıra Manchester United ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İngiltere'ye giden Wout Weghorst da kadroda yer almayacak. Sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Hollandalı santrforun takımdan ayrılması bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.