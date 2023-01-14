Spor Toto Süper Lig'in 19. Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıla geliyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
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Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.